BIST 1.441
DOLAR 8,23
EURO 10,03
ALTIN 484,79
HABER /  SPOR
ADV Kazancımız Allah için verdiğimizdir

TFF Tahkim Kurulu'ndan Fenerbahçe'ye kötü haber

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Kulübünün Aytemiz Alanyaspor maçında kural hatası yapıldığı yönündeki itirazını reddetti.

Abone ol

TFF'den yapılan açıklamada, "Fenerbahçe'nin TFF Yönetim Kurulu'nun 07.05.2021 tarih ve 79 sayılı kararına karşı başvurusu incelendi. Duruşma için tayin edilen 08.05.2021 Cumartesi günü saat 14.00'te video konferans yoluyla icra edilen duruşmada Fenerbahçe vekilleri Av. Alper Pirşen, Av. Uğur Oker'in ve TFF vekilleri Av. Hazer Akil, Av. Hakan Furkan Tarman'ın hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde; TFF Yönetim Kurulu kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, Fenerbahçe'nin itirazının reddine oy birliği ile, gerekçeli kararın bilahare açıklanmasına karar verilmiştir." denildi.

Sarı-lacivertli kulüp, Alanya'daki Süper Lig mücadelesinin 27. dakikasında Fenerbahçeli futbolcu Valencia'ya ceza alanında yapılan hareket sonucu verilen penaltı kararının, Video Yardımcı Hakem (VAR) uyarısıyla penaltı pozisyonundan önce ofsayt olduğu gerekçesiyle iptalinde kural hatası yapıldığını savunarak TFF'ye itiraz etmişti. Fenerbahçe Kulübü ise TFF Yönetim Kurulunun bu itirazı reddetmesinin ardından konuyu TFF Tahkim Kuruluna taşımıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Pendik'te TIR'a çarpan otomobil hurdaya döndü
HDP'li vekil Hüda Kaya'dan skandal ''Mescid-i Aksa'' paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB'nin denetimindeki atların ölmesiyle ilgili Ekrem İmamoğlu'na tepki
Adana’daki operasyonda 36 bin litre kaçak akaryakıta el konuldu
İzmir'de yaşayan Hülya Görür 20 yıldır kayıp kocasını arıyor
Ebru Yaşar zirveye yerleşti 2021 düğünlerinin şarkısı 'Ben Bilmem' oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 17 Mayıs sonrasına ilişkin önemli açıklamalar
Olay yeri Kocaeli! Yargılanırken serbest kaldı, bu kez de komşusunun kızına tacizden gözaltına alındı
Konya'da bir hayırsever bakkalın veresiye defterindeki 9 bin lira borcu ödedi
Bir günde değişti! Müsilajı lodos temizledi Gemlik Körfezi normale döndü
Yorumlar