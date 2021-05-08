Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB'nin denetimindeki atların ölmesiyle ilgili Ekrem İmamoğlu'na tepki

İBB'nin faytonculardan satın aldığı atların 224'ünün ölmesi tepki çekti. Konuya ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul'un atlarına dahi sahip çıkıp, hesabını veremeyenlerin diğer konularda neler yaptıklarını düşünmek bile istemiyoruz." dedi.

Abone ol

AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Cahit Altunay geçtiğimiz günlerde yaptığı basın açıklamasında İBB'nin Adalar’da faytonculardan satın aldığı atları para karşılığı sattığını savunarak “Sadece Dörtyol Belediyesi'ne gönderilen 100 at konuşuluyor. İBB'nin ihmalleri nedeniyle 978 at kayıp” iddiasında bulundu.

İBB'den yapılan açıklamada ise atlardan 860'ının çeşitli kurum ve kişilere sahiplendirildiği, 224'ünün öldüğü, 115'inin de bakımına devam edildiği belirtildi.

Atların durumuyla ilgili tartışmalara Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "81 ilden 560 gençle En Uzun İftar Sofrası" programına, Vahdettin Köşkü'nden videokonferans aracılığıyla bağlandı.

Adalar'daki atların durumu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Medipol Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü 1. sınıf öğrencisi Mihal Sarıyıldız'ın, Adalar'daki 978 atın akıbetini sorması üzerine, Adalar'daki atların bir canlıya yakışmayacak şartlarda çalıştırılması ve muhafazasının uzunca bir süredir gündemlerinde olduğunu söyledi.

"Sesinizi çıkarsanıza, niye çıkarmıyorsunuz?"

Bu konuda eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanları rahmetli Kadir Topbaş ile Mevlüt Uysal'ın çeşitli çalışmalar yaptıklarını aktaran Erdoğan, şunları dile getirdi:

"Ancak bu hazırlıklar uygulanamadan İstanbul Büyükşehir Belediyesinde yönetim değişti. Ardından da hala ne olduğuna dair tatmin edici bir açıklamanın yapılamadığı müessif hadise yaşandı. Hayvan hakları konusunda ortalığı toza dumana katanların bu hususta hiç ses çıkarmamaları da ayrı bir ikiyüzlülük örneğidir. Hadi konuşsanıza, niye konuşmuyorsunuz? Sesinizi çıkarsanıza, niye çıkarmıyorsunuz? Bu işin ideolojik boyutu olamaz. Hayvanlara acımanın ideolojik boyutu tam aksine olması lazım. Nedir o? Hayvanı seveceksin ve onların bu ızdıraptan kurtulması için ne gerekiyorsa bunu yapacaksın. Bize haber geldi, İçişleri Bakanım beni aradı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı da yanındaydı. Ben dedim ki, 'Ne gerekiyorsa yapalım.' Söyledikleri, 'Burada elektrikli araçlar kullanabilir miyiz?' Hayırlı olsun kullanın, yeter ki hayvanlar bu ızdırabı çekmesin. İstanbul'un atlarına dahi sahip çıkıp, hesabını veremeyenlerin diğer konularda neler yaptıklarını düşünmek bile istemiyoruz. Hiç şüphesiz tüm bu olup bitenleri, İstanbul halkıyla birlikte milletimiz görüyor, değerlendiriyor. Günü geldiğinde bunların hesabı sandıkta feraset sahibi tüm İstanbullular tarafından sorulacaktır, ben buna inanıyorum."