BIST 1.441
DOLAR 8,23
EURO 10,03
ALTIN 484,79
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Kazancımız Allah için verdiğimizdir

Pazarlar açılınca market fiyatları değişti büyük oyun ifşa oldu

İhlas Haber Ajansı

BURSA'da pazarların açıldığı gün marketlerin 12 liralık domatesi 5, 7 liralık salatayı 2 liraya düşürmesi Pazarcılar Odası Başkanı'nı isyan ettirdi.

Abone ol

İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen genelge kapsamında pazar yeri esnafı bugün tezgahlarını açtı. Tam kapanma döneminde 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında sadece yaş sebze/meyve ile fide satışı yapan pazar yerlerinin açılmasına izin verilmesinin ardından pazarcılar sabah saatlerinde tezgahlarını açarak satışa başladı.

Bursa’nın 17 ilçesinde 125 pazarda kurulan tezgahlar doldu taştı. 8 gündür evden çıkmayan sadece marketten alışveriş yapan vatandaşlar da pazarlara akın etti.

HES kodu ve ateş ölçümü kontrolü yapıldı

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa Pazarcılar Odası Başkanı Refik Aksu ve yetkililer, açılan pazarlarda denetim yaptı. HES kodu, ateş ve maske kontrolüyle alınınca bazı pazarlarda uzun kuyruklar oluştu. Vatandaşların çoğu pazarların açılmasının mutlulukla karşılarken, kimi ise fiyatların yüksek olmasından yakındı.

"Bu marketler halkını hiç düşünmüyor"

Pazarlarda yine yer almaktan duydukları mutluluğu dile getiren Bursa Pazarcılar Odası Başkanı Refik Aksu, marketlerin fiyat oyununa tepki gösterdi. Aksu, “Bizler vatandaşlar için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Onlar için en taze ve güzel meyvesinden sebzesine kadar seçerek alıyoruz. Ancak bizim kapalı olduğumuz bu bir haftada marketlerde 12 lira olan domatesi, pazarların açıldığı gün 5 liraya düşürebiliyor. Madem bu domatesi 5 liraya düşürebiliyorsan, niye pazarların kapalı olduğu günde o fiyata indirmiyorsun. Salatalık 6-7 liradan satılırken, bugün 2 liradan nasıl satabiliyorsunuz. Bu marketler halkını hiç düşünmüyor” diye konuştu.

"Bizi zor durumda bırakıyor"

Pazarcının sahtekar konumunun hallerden kaynaklandığını ifade eden Aksu, “Günübirlik açılışlarda hallerde ürünler bir gün önce 3 lirayken, talep arza göre, bir gün sonra 2 katına çıkabiliyor. Bu da bizi zor durumda bırakıyor. Biz önümüzdeki günlerde eğer pazarlarımız yine bu şekilde açılacak olursa, biz pazarları açmayı düşünmüyoruz. Önümüzdeki hafta açılacak Pazarlar, bayramın üçüncü gününe denk geliyor. Kimse bayramda ürün toplamaz, kimse bayramda pazara çıkıp alışveriş yapmaz. Biz bayramdan önce pazarların tekrar açılmasını ancak 2 veya 3 gün olmasını istiyoruz” dedi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı füze atışlarına hazır! Denize indirilen SİDA görüntülendi Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Bomba iddia! Galatasaray ile yolları ayrılan Belhanda ile Trabzonspor anlaştı
Erzurum’un sosyal medya fenomeni Dadaş Necati son yolculuğuna uğurlandı
Konya'da dehşete düşüren itiraf! Arkadaşını kuyuya itip av tüfeğiyle vurarak öldürdü
Sağlık Bakanlığı hidroksiklorokin ilacının koronavirüs tedavisinde kullanımını durdurdu
ASELSAN'dan ihracatta büyük başarı: Yüzde 44 arttı
Furkan Vakfı eski yöneticisi Alparslan Kuytul adli kontrolle serbest bırakıldı
Türk Kızılay'dan KKTC'ye yardım eli
Edirne'de halk pazarlarında esnafa 'Bağırarak satış yapmayın' uyarısı
Beşik gibi sallanıyor! Malatya'da 11 saatte 27 deprem oldu
NBA'de Cedi'nin 22 sayısı Cavaliers'a yetmedi
Yorumlar 5 yorum