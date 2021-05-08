BIST 1.441
DOLAR 8,23
EURO 10,03
ALTIN 484,79
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Kazancımız Allah için verdiğimizdir

Olay yeri Kocaeli! Yargılanırken serbest kaldı, bu kez de komşusunun kızına tacizden gözaltına alındı

KOCAELİ’nin Darıca ilçesinde, 15 yaşındaki kız çocuğunu tacizde bulunduğu iddiasıyla yargılanırken serbest bırakılan Ebubekir Ö. (40), bu kez de komşularının kızının taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. 

Abone ol

Darıca’da geçen yıl Ekim ayında Ebubekir Ö., Bağlarbaşı Mahallesi İstasyon Caddesi’nde kaldırımda arkadaşıyla birlikte yürüyen 15 yaşındaki Z.R.’yi arkasından yaklaşarak elle taciz etti. Bu sırada bölgeden geçen bir kişi, kolundan yakaladığı Ebubekir Ö.’yü çevredekilerin de yardımıyla etkisiz hale getirip devriye görevi yapan polis ekiplerine etti.

Polisi görünce sağır ve dilsiz numarası yapan, bir süre sonra da konuşup pişman olduğunu söyleyen Ebubekir Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hakkında dava açılan Ebubekir Ö., yargılama safhasında serbest bırakıldı.

Bağlarbaşı Mahallesi’nde babasına ait binada yaşayan Ebubekir Ö., dün de iddiaya göre komşularının 22 yaşındaki kızını taciz etti. Ebubekir Ö., apartman boşluğunda karşılaştığı genç kızı elle taciz etti. Genç kızın çığlık atması üzerine Ebubekir Ö. kaçtı. Şikayet üzerine gözaltına alınan Ebubekir Ö., emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Konya'da bir hayırsever bakkalın veresiye defterindeki 9 bin lira borcu ödedi
Bir günde değişti! Müsilajı lodos temizledi Gemlik Körfezi normale döndü
Bomba iddia! Galatasaray ile yolları ayrılan Belhanda ile Trabzonspor anlaştı
Erzurum’un sosyal medya fenomeni Dadaş Necati son yolculuğuna uğurlandı
Konya'da dehşete düşüren itiraf! Arkadaşını kuyuya itip av tüfeğiyle vurarak öldürdü
Sağlık Bakanlığı hidroksiklorokin ilacının koronavirüs tedavisinde kullanımını durdurdu
Nakdi ücret desteği ödemelerinin yatacağı tarih belli oldu Bakan Bilgin açıkladı
ASELSAN'dan ihracatta büyük başarı: Yüzde 44 arttı
Furkan Vakfı eski yöneticisi Alparslan Kuytul adli kontrolle serbest bırakıldı
Türk Kızılay'dan KKTC'ye yardım eli
Yorumlar