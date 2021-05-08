Nakdi ücret desteği ödemelerinin yatacağı tarih belli oldu Bakan Bilgin açıkladı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, son dakika yaptığı açıklamada, nakdi ücret ödemelerinin 10 Mayıs'ta hesaplara yapılacağını duyurdu.Abone ol
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Nisan ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 10 Mayıs’ta gerçekleştirileceğini bildirdi.
Ödemeler kayıtlı İban'lara yatacak
Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını vurgulayan Bakan Bilgin, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olan kişilerin ödemelerinin ise PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğini duyurdu.
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