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Türk Kızılay'dan KKTC'ye yardım eli

Türk Kızılay, ramazan gıda yardımı programı kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) genelindeki 2 bin ihtiyaç sahibi aileye gıda paketi dağıttı.

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2 bin gıda paketi, KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, belediyeler, muhtarlar, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Şubeleri ve ilgili STK'lerin koordinasyonunda ailelere ulaştırıldı.

Türk Kızılay Kuzey Kıbrıs Delegasyon Başkanı Recep Günaydın, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Türkiye ile KKTC vatandaşları arasında gönül bağının olduğunu, bu tarz yardımlaşmalarla bu bağı daha da pekiştiğini söyledi.

Günaydın, "Yeri geldiğinde Kıbrıs Türkü ana vatanın yanındadır. Yeri geldiğinde Türkiye'deki vatandaşlar, Kıbrıs Türkü'nün yanındadır. Birbirinden ayrılmaz bir gönül bağı vardır. Bizler de Türk Kızılay olarak bu gönül bağının kuvvetlenmesine vesile oluyoruz." dedi.

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