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Anneler Günü öncesi kızına böbreğini verdi: İkinci bir hayatım olacak

DİYARBAKIR'da Seyran Sincar (62), kronik böbrek yetmezliği olduğu için diyalize bağlı yaşayan kızı Esma Sincar'a (32) böbreğini verdi. Sincar, kızını çok sevdiğini ve rahatsızlığından kurtardığını söylerken, Esma ise "Anneme ne kadar teşekkür etsem az. Anneler Günü öncesi bana güzel bir hediye verdi. Onu çok seviyorum. Kendimi kuş gibi hissediyorum, çok mutlu oldum. Annemin Anneler Günü'nü kutluyorum" dedi.

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Mardin'in Savur ilçesinde oturan Esma Sincar, kronik böbrek yetmezliği nedeniyle bir süre önce diyalize bağlı yaşamaya başladı. Kızının bu durumuna dayanamayan Seyran Sincar, Esma için böbreğini vermeyi kararlaştırdı. Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastaneleri'ne başvuran Sincar'ın, yapılan tetkikler sonucu, böbreğinin kızıyla uyuştuğu belirlendi. İl dışında yaşadıkları için alıcı ve verici nakil hazırlıklarının ardından anne ile kızını aynı anda ameliyata alan doktorlar, kapalı yöntemle Seyran Sincar'dan aldıkları böbreği Esma'ya nakletti.

'İkinci bir hayatım olacak'

Sağlığına kavuşan Esma Sincar, teşekkür ettiği annesinin Anneler Günü'nü kutlayarak, "Diyalize gittiğimde sanki ölüme gidiyordum. Annemin kanı uyuştuğunda o kadar mutlu oldum ki anneme ne kadar teşekkür etsem azdır. Anneler Günü öncesi bana güzel bir hediye verdi. Anneler Günü'nü kutluyorum, onu çok seviyorum. Bu süreçte o kadar desteği oldu ki bana, söyleyecek bir şey bulamıyorum. Kendimi kuş gibi hissediyorum, o kadar mutluyum. İkinci bir hayatım olacak annemin böbreğiyle" diye konuştu. 

Seyran Sincar da kızını çok sevdiğini belirterek, "Kızım ile yalnız yaşıyoruz. Onu çok sevdiğim için böbreğimi verdim ve kurtardım kızımı" dedi.

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