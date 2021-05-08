BIST 1.441
DOLAR 8,23
EURO 10,03
ALTIN 484,79
HABER /  DÜNYA
ADV Kazancımız Allah için verdiğimizdir

Tesla CEO'su Elon Musk'tan yatırımcılara Dogecoin uyarısı

Dogecoin ile ilgili tweet'ler atarak kripto paranın yükselmesine neden olan Elon Musk, yatırım konusunda uyardı.

Abone ol

Son dönemlerin en çok konuşulan isimlerinden olan Elon Musk, son zamanlarda kripto para birimi olan Dogecoin'e kafayı takmış durumda.

Musk'ın Dogecoin ile ilgili attığı her tweet sonrasında, kripto para biriminin fiyatı bir anda sert bir şekilde yukarıya fırlıyor. Dogecoin yeniden değer kaybettiğinde ise Musk, yeni bir tweet daha atarak fiyatı yukarıya çekiyor.

Dikkatli olun uyarısı 
Elon Musk, yükselişinde bizzat rol oynadığı Dogecoin'e ve kripto paralara ilişkin açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Musk, kişileri DOGE yatırımları konusunda dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Musk, yatırımcılara birikimlerinin tamamını kripto paralara yatırmanın akıllıca olmadığını söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

"Gezegenin gelecekteki para birimlerinin kripto olması oldukça muhtemel. Ama soru hangisi ya da hangileri olmalı. Kripto para spekülasyonlarında çok da ileri gitmemek gerekiyor.

Gerçek şu ki Dogecoin bir şaka olacak piyasaya sürüldü. Burada bir ironi var. Şaka olarak üretilen para birimi, gerçek bir para birimi haline geldi."

SEC soruşturma açmıştı 
Öte yandan ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), attığı tweet’ler nedeniyle Elon Musk hakkında geçtiğimiz haftalarda soruşturma başlatmıştı.

Elon Musk ise, "Neden Dogecoin ile bu kadar yakından ilgileniyorsun?" sorusuna, "Çünkü şakayı seviyorum." yanıtını vermişti.

ÖNCEKİ HABERLER
MİT ve Emniyetin gerçekleştirdiği operasyonda DEAŞ’ın 3 kilit ismi daha yakalandı
Deniz Zeyrek: 17 Mayıs'tan sonra restoranlar Londra formülüyle açılacak, sokağa çıkma yasağı devam edecek
Ak Parti'nin 120 maddelik anayasa teklifi hazır! Bu kurumlar anayasadan çıkarılıyor...
Yunanistan’ın mültecilere uyguladığı ‘insanlık dışı’ yöntemler, raporlara yansıdı
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan Anastasiadis’in yüzüne Cenevre’de tokat gibi cevap
Kırıkkale'de kumar baskın: Söktüğü kapının arkasına gizlendi
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e kınama: Aklı selime davet ediyoruz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan İsrail'e tepki derhal durdurun
Burak Yılmaz son maçta 2 gol daha attı Lille Belediyesi coştu
Ticaret Bakan Yardımcısı değişti Işık Yılmaz Batur'un yerine Mustafa Tuzcu atandı
Yorumlar