Burak Yılmaz son maçta 2 gol daha attı Lille Belediyesi coştu

Fransa'da Burak Yılmaz fırtınası esmeye devam ediyor. Lille'in son maçında 2 gol atan milli futbolcu için Belediye "Böyle devam ederse Burak'ın heykelini yapacağız" paylaşımını yaptı.

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Fransa Ligue 1 36. hafta mücadelesinde oynanan derbide Lens ile Lille karşı karşıya geldi. Bollaert-Delelis Stadı'nda oynanan maçtan galibiyetle ayrılan taraf, 3-0' gibi net bir skorla şampiyonluk yarışında zirvede bulunan Lille oldu.

Konuk takıma galibiyeti getiren sayıları 4. ve 20. dakikalarda Burak Yılmaz ile 60. dakikada Jonathan David kaydetti. Alınan bu sonucun ardından Lille puanını 79'a yükseltti ve ligin bitimine 2 hafta kala en yakın takipçisi Paris Saint Germain ile arasındaki puan farkını 4'e yükseltti. Paris Saint Germain'in bir maç eksiği bulunuyor.

"Böyle devam ederse Burak'ın heykelini yapacağız"

Fransa'da Lille forması altında şampiyonluk yolunda büyük katkı veren Burak Yılmaz'ın performansına Lille Belediyesi de kayıtsız kalamadı.

Lille Belediyesi, Twitter hesabından, Burak Yılmaz'ın 2 gol atmasının ardından Lille kulübünün "Patron önceden konuşmaz. Sahada cevap verir. Kral @yilmazburak17." şeklindeki paylaşımına yanıt verdi.

Belediye, milli futbolcunun başarısını vurgulamak için, "Böyle devam ederse Burak'ın heykelini yapacağız. Burak Yılmaz'dan 2 gol" paylaşımını yaptı.

Moussa Sow: İnanılmaz ve muhteşem

35 yaşındaki Burak Yılmaz, Moussa Sow'dan sonra Lille formasıyla ilk sezonunda ligde 20 gole katkı sağlayan ilk futbolcu oldu.

Uzun yıllar Fenerbahçe forması giyen ve sarı lacivertlilerden önce Lille formasıyla gol krallığı yaşayan Moussa Sow, Burak Yılmaz'ın attığı ikinci gol sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Moussa Sow, Burak Yılmaz için "İnanılmaz ve muhteşem" ifadelerini kullandı.

İki kez ayın futbolcusu seçildi

Ligde sezon çıktığı 26 maçta 15 gol kaydeden Burak, takımın en çok gol atan oyuncusu konumunda. Burak Yılmaz, Lille'de aralık ve nisan aylarının futbolcusu seçilmişti.

L’Equipe Gazetesi: Kuzeyin imparatoru

L’Equipe Gazetesi, Lille'in Lens'i 3-0 mağlup ettiği maçın ardından müsabakada 2 gol atan Burak Yılmaz'ı manşetine taşıdı. Haberde, "Lille hedefine ulaşıyor. Durdurulamaz Türk golcüsü Burak Yılmaz’ın Türkiye Bayrağı attığı 2 gol sayesinde liderliğini sürdürmeye devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

L’Equipe Gazetesi ayrıca Burak Yılmaz için "Kuzeyin İmparatoru" manşetini attı.