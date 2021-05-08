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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan İsrail'e tepki derhal durdurun

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Mescid-i Aksa'da yaşanan olayları değerlendirdi. Oktay, sosyal medya paylaşımında İsrail'in durdurulması gerektiğini ifade etti.

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Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Harem-i Şerif savaş alanına dönüştü. İsrail polisi, ses bombaları ve plastik mermiyle cemaate müdahale ederken, Filistinli gençler ise taşlar ve cam şişelerle karşılık verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından "İsrail devleti Filistin topraklarında insanlık ve savaş suçu işlemektedir" paylaşımında bulundu.

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