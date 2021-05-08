Burak Yılmaz durmuyor! Lille şampiyonluğa koşuyor

Milli futbolcumuz Burak Yılmaz, Lens karşısında ilk yarıda attığı 2 golle yıldızlaştı. Fransa Ligue 1'in 36. haftasında Lille, Burak Yılmaz'ın 2 gol attığı maçta Lens'i 3-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

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Lens ile Lille, Stade Bollaert-Delelis'te karşı karşıya geldi. Müsabakayı Lille 3-0 kazandı. Lille'e galibiyeti getiren golleri, 4. ve 40. dakikalarda Burak Yılmaz, 60. dakikada David kaydetti.

Lille bu sonuçla puanını 79'a çıkardı. İkinci sırada yer alan ve 1 maç eksiği olan PSG'nin ise 75 puanı bulunuyor.

Bitime 2 hafta kalan ligde, Lille sırasıyla Saint-Etienne ve Angers'la karşılaşacak. Zeki Çelik 75, Yusuf Yazıcı 15 dakika sahada kaldı

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Zeki Çelik, 75. dakikada yerini Pied'e bıraktı. Yusuf Yazıcı ise aynı dakikada Burak Yılmaz'ın yerine oyuna dahil oldu.

Ronaldo'nun ardından 2. sırada!

Avrupa’nın beş büyük liginde, 35 yaşından büyük oyuncular arasında Ronaldo'nun ardından en çok gol atan ikinci isim Burak Yılmaz.

Portekizli oyuncu, bu sezon Serie A'da 27 kez gol sevinci yaşarken, onu milli oyuncumuz 15 golle takip etti.

Son 5 maçta 6 gol!

Burak Yılmaz, ligde oynadığı son 5 maçta 6 gol attı.

Golcü oyuncu bu periyotta, Metz, Lyon (2), Nice ve Lens (2) ağlarını sarstı. Montpellier karşısında ise gol bulamadı.