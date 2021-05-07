İsrail polisi Mescid-i Aksa'ya girerek cemaate saldırdı

İsrail polisi, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'daki Kıble Mescidi'nde yatsı namazı kılan cemaate ses bombaları ve plastik mermi ile saldırdı. Müdahale sonrası çok sayıda yaralı kişi yaralandı.

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İşgal altındaki Batı Şeria'da ikamet eden binlerce Filistinli sabahın erken saatlerinden itibaren Batı Şeria ile Kudüs arasındaki askeri kontrol noktalarını geçerek Harem-i Şerif'in yolunu tuttu.

70 bin kişi cuma namazında saf tuttu

Uzun bir yolculuğun ardından Mescid-i Aksa'ya ulaşabilen Filistinliler, ramazan ayının son cuma namazı için kutsal mabedin avlularını hıncahınç doldurdu. Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yaklaşık 70 bin Filistinli cuma namazını Mescid-i Aksa'da kıldı.

Saldırı iftar saatinde başladı

Akşam saatlerine doğru İsrail polisi cemaate saldırdı. İsrail polisi, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'daki Kıble Mescidi'nde yatsı namazı kılan cemaate karşı ses bombaları ve plastik mermi kullandı.

Öte yandan Mescid-i Aksa'nın içinde bulunduğu Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı ile Sahire Kapısında da İsrail polisi Filistinli gençlere saldırdı.

Çok sayıda yaralı var

Yoğun bir şekilde çevrede konuşlanan polis, Eski Şehir kapılarından kontrollü bir şekilde geçişlere izin verdi. Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, şu ana kadar Harem-i Şerif'te yaşanan olaylarda çok sayıda yaralı olduğunu duyurdu.

İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ses bombalarıyla düzenlediği baskın sonrası siyasilerden de peş peşe tepkiler geldi.

Kalın'dan İsrail'in Mescid-i Aksa baskınına tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'da cemaate saldırmasına tepki gösterdi.

"İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya girerek ses bombalarıyla saldırmasını şiddetle kınıyoruz. Mübarek Ramazan günlerinde hiçbir kutsala saygısı olmayan İsrail işgal güçleri Mescid-i Aksa'yı derhal terk etmelidir. Bu menfur ve pervasız saldırılar derhal durmalıdır."

İletişim Başkanı Altun'dan İsrail'e sert mesaj

Altun, Twitter hesabından İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'da cemaate saldırmasına ilişkin açıklama yaptı.

İsrail'in Filistinlilere yönelik sürdürdüğü işgal ve şiddet politikasını endişeyle takip ettiklerini belirten Altun, "İsrail'in kutsallarımıza saldırması asla kabul edilemez. Bugün, ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya ses bombalarıyla gerçekleştirilen baskını şiddetle telin ediyoruz." ifadelerine yer verdi.