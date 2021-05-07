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ADV Bayramın Bereketi Cepte Şok’la Kapında
ADV Bayramın Bereketi Cepte Şok’la Kapında

Kadir Gecesi’nde dünyaca ünlü hafızlar evlerinize konuk oluyor

ADV Ramazan'da umut var

İslam Toplumu Millî Görüş (IGMG), salgın nedeniyle çevrimiçi ramazan etkinlikleri düzenliyor, ‘Maide-i Kur’an’ programları organize ederek dünyaca ünlü hafızların katılımıyla milyonlara ‘Kur’an ziyafeti’ veriyor.

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İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) tarafından, 2003 yılında Almanya ve Avusturya’da başlatılan Maide-i Kur’an Programları, hızla büyüyerek Balkanlar’da ve ardından 2004 yılında Türkiye’de de yayınlanmaya başladı. Maide-i Kuran Programı Kadir Gecesi Özel 8 Mayıs Cumartesi günü Türkiye saati ile 23:00’de Dünyadan ve Türkiye’den seçkin hafızların katılacağı program, İstanbul’dan online olarak gerçekleştirilecek olup; Camia TV’den canlı olarak yayınlanacaktır. Maide-i Kuran Programı Koordinatörü Ali Börek tarafından sunulacak programa Tanzanya’dan “dünyanın en uzun nefesli okuyanı” Hafız Idd Shabani, Irak’tan “Mısırlı Hafız Abdulbasit Abdussamed’i en iyi taklit eden” Hafız Qari Senger Abdulkadir, İran’dan “makamlar ve nameler üstadı” Hafız Qari Rahim Khaki ve Türkiye’den Hafız-ı Kurra Abdulkadir Şehidoğlu ile Hafız Mehmet Bilir katılacak.

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