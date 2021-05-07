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Kırmızı beyaz ayakkabı ve çorap giymesi pahalıya patladı! Bakın ne ceza aldı

Demirören Haber Ajansı

BELARUS’ta muhaliflerin rengi olarak bilinen ve yasaklanan kırmızı-beyaz renkli çorap ve ayakkabı giyen Natalia Sivtsova-Sedushkina, 650 pound ( yaklaşık 7 bin 500 TL) para cezasına çarptırıldı.

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Belarus’un başkenti Minsk’te ilginç bir olay meydana geldi. Natalia Sivtsova-Sedushkina adlı kadın, kırmızı beyaz renkli giydiği çorap ve ayakkabı nedeniyle 650 pound (yaklaşık 7 bin 500 TL) para cezasına çarptırıldı. Yerel medya, Sivtsova-Sedushkina'nın aldığı cezanın nedeninin, ülkedeki muhaliflerin bayrak renklerini taşıyan çorap ve ayakkabı giymesi olduğunu aktardı.

Sedushkina yerel medyaya yaptığı açıklamada, “Sanırım renklerden dolayı kolay fark edildim. Ancak bu bir ihlal mi? Sadece sakince yürüyordum. Kimseye dokunmadım ya da rahatsız etmedim” dedi. Sedushkina, polis tarafından 3 saat boyunca alıkonduğunu ifade ederek para cezası verdiklerini belirtti. Öte yandan, 1918'de tanıtılan ve 1990'ların başında kısa bir süre yeniden ortaya çıkan beyaz-kırmızı-beyaz bayrak, Belarus'taki muhalefet hareketi tarafından kullanılıyor.

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