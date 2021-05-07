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Twitter'da yeni dönem başladı! Artık para kazanılabilecek

Sosyal ağ Twitter, kullanıcıların platformu insanların bahşiş gönderip alması için Bahşiş Kutusu (Tip Jar) özelliğini hayata geçirdi.

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Sosyal ağ Twitter, kullanıcıların maddi destek almaları ve de destek olmaları için yeni yollar yaratma çalışmaları kapsamında yeni bir özelliği hayata geçirdi. Twitter Bahşiş Kutusu (Tip Jar) adı verilen özellik ile kullanıcılar sosya ağ üzerinden bahşiş gönderip, alabilecek. Twitter Kıdemli Ürün Yöneticisi Esther Crawford’un açıkladığı bilgilere göre; bugünden itibaren, Twitter'ı İngilizce kullanan herkes iOS ve Android için Twitter'daki geçerli hesaplara para gönderebilecek.

Şimdilik, Twitter'ı İngilizce kullanan sınırlı sayıda insan profillerine Tip Jar-Bahşiş Kutusu ekleyebilecek ve bahşişleri kabul edebilecek. Bu grup, içerik oluşturucuları, gazeteciler, uzmanlar ve sivil toplum kuruluşlarını içerecek. Yakında, daha fazla kişi profillerine Bahşiş Kutusu ekleyebilecek. Twitter, bu hizmeti İngilizce dışında daha fazla dile de genişletmek için çalışmalarını sürdürüyor.


Takip et butonunun yanında çıkacak
Tip Jar ile ilgili bilgi veren Crawford, “Biz artık Takipler, Retweetler ve Beğenilerin ötesinde birbirinizi desteklemenizi kolaylaştırmak istiyoruz. Bugün, insanların bahşiş gönderip alması için yeni bir yol olan Bahşiş Kutusu’nu tanıtıyoruz” dedi. Twitter Kıdemli Ürün Yöneticisi Crawford, “Profil sayfasında Takip Et düğmesinin yanında bir Bahşiş Kutusu simgesi görürseniz, bir hesabın Bahşiş Kutusu’nun etkin olduğunu anlarsınız. Simgeye dokunduğunuzda, hesabın etkinleştirdiği ödeme hizmetlerinin veya platformların bir listesini görürsünüz. Hangi ödeme hizmetini veya platformu tercih ederseniz seçin ve Twitter'dan, seçtiğiniz miktarda desteğinizi gösterebileceğiniz seçilen uygulamaya yönlendirileceksiniz. Bugün ekleyebileceğiniz hizmetler arasında Bandcamp, Cash App, Patreon, PayPal ve Venmo bulunmaktadır. Twitter kesinti yapmaz. Android'de ipuçları Spaces içinde de gönderilebilir." ifadelerini kullandı.

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