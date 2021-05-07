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Polis son anda yetişti! Samsun'da 2. kez tuzağa düşmek üzereydi

İhlas Haber Ajansı

SAMSUN’da ikinci kez telefon dolandırıcılarının eline düşen yaşlı adam, banka önüne gelen oğlu ve polis tarafından son anda dolandırılmaktan kurtarıldı.

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Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Mecidiye Çarşı’sında bulunan özel bir bankada saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce telefon dolandırıcıları tarafından 4 bin 500 TL dolandırılan Hasan Güneş (60), yine telefon dolandırıcılarının tuzağına düştü. Güneş, kendilerini 'polis' olarak tanıtan dolandırıcılara bilgilerini verdi. Bilgilerini verdiği dolandırıcılar mobil bankacılık üzerinden işlem yapmaya çalışırken polis ve oğlu Hasan Güneş'in telefonunu alarak mobil onayı onaylamadı.

Oğlunun haber vermesi üzerine Mecidiye Çarşısı’ndan bulunan 2 özel bankanın önüne hemen polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, durmadan telefonla konuşan ve telefonu kapatmak istemeyen Hasan Güneş’in dolandırıldığını anladı. Gerçek polisler Güneş’in elinden telefonu alıp, dolandırılmasına engel olmaya çalışırken, Hasan Güneş ise telefondaki dolandırıcıların gerçek polis olduğunu düşünerek gerçek polislerin telefonu kapatmasını istemedi. Daha sonra olay yerine gelen Hasan Güneş’in oğlu ve başka polis ekipleri Hasan Güneş’i dolandırılmaktan son anda kurtardı.


4 bin 500 TL dolandırılmıştı
Daha önce de mobil bankacılık üzerinden hesabından 4 bin 500 TL kredi çekilerek dolandırıldığını dile getiren Hasan Güneş, kendisini dolandırılmaktan kurtaran polis ekipleriyle birlikte diğer banka hesaplarını kontrol etmeye gitti.

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