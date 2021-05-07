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AK Parti'nin CHP videosu neden kaldırıldı? Hamza Dağ'dan ilk açıklama

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AK Parti'nin CHP'yi eleştirdiği videonun kaldırılmasının ardından ilk açıklama Hamza Dağ'dan geldi. Dağ, "Maksat hasıl oldu" dedi.

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AK Parti, CHP'yi eleştirdiği 'Yalan üretim merkezi' videosunu sosyal medya hesaplarından kaldırdı. Konuya ilişkin ilk açıklama, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan geldi.

Hamza Dağ, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Siyasette seviyeli muhalefetin oluşması için AK Parti olarak bir adım attık. Siyasette yalanın ulaştığı boyuta dikkat çektik. Maksat hasıl oldu. Bundan sonrasında da bilgi ve belgeye dayalı, seviyenin korunduğu, aziz milletimize sadece gerçeklerle konuşacakları bir zemin istiyoruz. Çünkü biz sadece gerçeklerle konuşuyoruz." açıklamasında bulundu.

Yalan üretim merkezi 

AK Parti’nin sosyal medya hesabından pinokyo emojisiyle birlikte paylaşım yapmasının ardından gözler Genel Merkez'den yapılacak duyuruya çevrilmişti. 

Paylaşımda "Yarın saat 14.00’te" ifadeleri kullanılmıştı.

Paylaşılan animasyonda, CHP, "yalan üretim merkezi" olarak nitelendirildi ve animasyonda, "yalan jeneratörü" ve "insafsız yalan aracı" gibi makinelerle yalan üretiminin nasıl yapıldığı anlatıldı.

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