BIST 1.438
DOLAR 8,23
EURO 10,00
ALTIN 486,84
HABER /  DÜNYA
ADV Bayramın Bereketi Cepte Şok’la Kapında
ADV Ramazan'da umut var

Belçika'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma yarım tonluk bomba bulundu

Belçika'nın Limburg kentinde bulunan 2. Dünya Savaşı'ndan kalma 500 kilogramlık bomba etkisiz hale getirildi.

Abone ol

Savaş sırasında uçaktan atıldığı belirlenen ve yerleşim yerine yakın bir doğal parkta bulunan bombanın imha edilmesi için olay yerine ekip gönderildi.

Belçika basınındaki haberlere göre, bomba imha ekipleri, olay yerinin 250 metre yakınında bulunan ve 300 kişinin yaşadığı evler ile iş yerlerini patlama tehlikesine karşı boşalttı. Çevredeki yollar da trafiğe kapatıldı.

Bombanın üzerinde bulunan iki fünyenin söküldüğü, fünyelerin bulundukları yerde imha edilmesinden sonra bombanın taşınacağı bildirildi.

Aynı doğal parkta daha önce de savaş zamanından kalan silahların kalıntıları bulunmuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Ufuk Akçekaya'nın 'İmamoğlu' şikâyeti CİMER kayıtlarında yok! Cumhurbaşkanlığı açıkladı
Anneler Günü için süper fırsatlar!
İstanbul'da her şey 2-3 saniyede oldu! 'Gelme' diye bağırıp faciayı önledi
Dacia'dan mayısa özel kampanyalar
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Biz, Türkiye Cumhuriyeti ile iç içeyiz
Ahmet Nur Çebi: Fatih Terim Tabii ki alkışlayacak
Batman'da kilosu 10 TL'den satılıyor! Gençlerin gelir kapısı oldu
PKK'ya bir darbe daha! Milli Savunma Bakanlığı fotoğrafları paylaştı
Adıyaman'da 'ses yapıyor' kavgasının sonu kanlı bitti! Yüzüne demirle vurdu
Renault kampanyaları mayısta sürüyor 2 bin 500 TL taksitle Megane Sedan imkanı
Yorumlar