Hilal Kaplan: CHP, FETÖ'nün siyasi ayağıdır

Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, ''Size bugünden geriye kronolojik olarak anlatayım'' diye başladığı yazısında CHP'yi FETÖ'nün siyasi ayağı ilan etti.

Abone ol

Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Ahmet Altan başta olmak üzere "Taraf'ın tetikçisi" dediği herkese sahip çıktığını, 17-25 Aralık'tan bir hafta önce ABD'ye ziyaret edip, FETÖ'cülerle görüştüğünü belirterek, "Biraz daha geriye sararsak Kılıçdaroğlu'nun ta Ocak 2012'den itibaren "Yargıda ve Emniyet'te cemaat yapılanması var diyemem" veya Nisan 2012'de "Cemaat yapılanması var demek için kanıt lazım" sözlerini buluruz.



Zaten kaseti 2 yıl daha geriye sarsak, Kılıçdaroğlu'nu CHP'nin başına getiren "kasete" ve onu çekenlere ulaşırız... O yüzden 17-25 Aralık'tan itibaren FETÖ'ye bayrak açmış AK Parti'ye ve bu mücadeleyi kâh sesi çıkmayana dek miting yapıp FETÖ'yü halkına anlatarak kâh 6 aylık torununun bile olduğu uçakla direnişin merkezine gelip canı pahasına veren Erdoğan'a söyleyecek tek sözünüz olamaz." şeklinde bir yazı kaleme aldı.

''Onlarca CHP'linin imzası vardır''

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını andığını anımsatan Hilal Kaplan, "Malumunuz Gezmiş ve arkadaşlarını idama götüren kararın altında Erbakan'ın veya Türkeş'in değil ama onlarca CHP'linin imzası vardır.

Nâzım'ı dillerinden düşürmezler ama Nâzım'a 11 dava açan, şiirlerini yasaklayan, kitaplarını toplatan, 35 yıl hapse atan CHP'dir, serbest bıraktıran Adnan Menderes'tir." ifadelerini kullandı.

''Nazım'ı 35 yıl hapse atan CHP'dir''

''Nâzım'ı dillerinden düşürmezler ama Nâzım'a 11 dava açan, şiirlerini yasaklayan, kitaplarını toplatan, 35 yıl hapse atan CHP'dir, serbest bıraktıran Adnan Menderes'tir.'' diyen Hilal Kaplan, şu ifadeleri kullandı; "Kürk Mantolu Madonna" ile geniş kesimlerin tanıdığı Sabahattin Ali'yi başını taşla ezdirip darp ettirerek kim feci şekilde öldürtmüştür? Bunun tek sebebi CHP iktidarını eleştirmiş olması değil midir? Geçen gün de Dersim Katliamı'nı anan CHP'ye anma demiyorum; "hobi olarak yine an" ama bari en azından CHP'nin eski günahlarını izhar et de öyle an...''