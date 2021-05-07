İzmir'de akılalmaz kargo dolandırıcılığı: Akraban varsa gönder bir görelim

İZMİR'de, internetten satışa konulan teknolojik ürünlere müşteri olup, satıcılara “Sen bu ürünü İzmir'de akraban varsa ona kargo yoluyla gönder, bir görelim" diyen E.S. ve Ç.Ö.'nün, teslim alacak kişilerin kimlik bilgileri ile kargo bilgilerine ulaşarak, ürünleri alıp, kaçtıkları ortaya çıktı. Bu yöntemle 250 bin liralık haksız kazanç ettikleri belirlenen 2 şüpheli, yakalanıp, tutuklandı.

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İzmir'de son zamanlarda çeşitli kargo firmaları vasıtasıyla gönderilen cep telefonu, bilgisayar, oyun konsolu, elektronik cihaz ve maddi değeri yüksek olan eşyaların e-ticaret sitelerinden normal alıcı gibi pazarlığını yapan şüpheli şahıslarca, bulundukları il merkezlerinde tanıdıkları olup olmamasına göre ürünü kontrol ettikten sonra alacaklarını söyleyerek, satıcının arkadaşı veya akrabasına gönderdiği ürün ile ilgili olarak kime, hangi kargo numarasıyla gönderdiklerini öğrendikten sonra alıcıya ait sahte kimlik ile kargoya giderek teslim aldıkları tespit edildi.

Konuyla ilgili bazı vatandaşlar satın aldıkları fotoğraf makinesi, telefon gibi pahalı elektronik ürünleri İzmir ilindeki akrabalarına gönderdiklerini fakat başka bir şahsın kargo takip numarasını ibraz ederek teslim aldığını beyan ederek şikayetçi oldular.

Kargo firmasında suçüstü yakalandılar

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği, mağdur vatandaşların ifadeleri ile yapılan saha ve kamera çalışmalarıyla söz konusu olaylarda kullanılan araç plakasını tespit etti. Aracın Ankara iline gittiğinin görülmesi üzerine araç yakın takibe alındı ve 1 hafta içerisinde İzmir'e tekrar dolandırıcılık için geldiğinde, şüpheli şahıslar E.S ve Ç.Ö kargo firmasında suçüstü yakalandılar. Ayrıca mağdurlara ait son model telefonlara ve şüphelilerin kullandıkları sahte kimliklere de ulaşıldı. Şüpheliler E.S ve Ç.Ö çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

250 bin liralık haksız kazanç

Şahısların, aralarında değeri 15 bin TL'yi bulan akıllı telefonlar, piyasa değeri 20 bin TL olan fotoğraf makineleri gibi birçok teknolojik cihazı alıp, kaçarak yaklaşık 250 bin TL'lik haksız kazanç sağladıkları ortaya çıktı. Şüphelilerin, aynı yöntemle İstanbul'da da çok sayıda kişiyi dolandırdıkları belirlendi.