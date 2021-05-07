Beşiktaş'ın transfer etmek istediği Mame Diouf'un sözleşmesinde dikkat çeken detay

İsmi Beşiktaşla anılan Hatayspor'un Senegalli forveti Mame Diouf'un kontratında 25 maç oynarsa sözleşmesi 1 yıl uzar maddesi bulunduğu ortaya çıktı.

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Sezon Hatayspor'un Stoke City'den bedelsiz olarak kadrosuna kattığı ve bu sezon attığı 18 golle dikkatleri çeken Mame Diouf'un ismi bir çok kulüple anılmaya başlandı. Fanatik'in haberine göre; lider Beşiktaş'ın özellikle yakından ilgilendiği golcü futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyordu ancak Fanatik'in ulaştığı bilgiye göre 33 yaşındaki Senegalli golcünün sözleşmesinde 25 maçta oynarsa 1 yıl daha uzak maddesi vardı.

Sözleşmesi 1 yıl uzadı

Takımıyla bu sezon 35 Süper Lig maçına çıkan Senegalli forvetin sözleşmesi 25 maça çıkmasının ardından otomatik olarak uzadı. Golcü futbolcuyu tranfser etmek isteyen kulüpler bonservis bedeli ödemek zorunda kalacak.

Gol krallığında 3. sırada

33 yaşındaki golcü bu sezon 18 gol, 5 asistlik performans sergiledi. Diouf'un takım arkadaşı bu sezon 21 golle gol krallığında ilk sırada. Beşiktaşlı Larin 19 golle ikinci, Senegalli golcü ise 18 golle 3. sırada bulunuyor.