İstanbul'da eşini boğarak öldürdü kendi bileğini kesti! Rapor çıktı

İSTANBUL'da eşini boğarak öldüren sanığın yargılandığı davada akıl sağlığının tespitine ilişkin istenen Adli Tıp Kurumu raporu mahkemeye ulaştı. Raporda, sanığın cezai ehliyetinin tam olduğu belirtildi.

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Sancaktepe 15 Ocak 2020 tarihinde Turan Demiryaran(34), tartıştığı eşi Tuğçe Demiryaran’ı(30) boğarak öldürdü. Ardından polisi arayarak ‘karımı öldürdüm’ diyen Turan Demiryaran, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sanık hakkında, “eşi kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.



Hazırlanan iddianamede, olaydan önce Tuğçe Demiryaran’ın eşi Turan Demiryaran hakkında hakaret ve darp nedeniyle şikayetçi olduğu, 30 Aralık 2019 tarihinde ise şikayetinden vazgeçtiği ortaya çıktı. Yargılanmasına başlanan tutuklu sanık Turan Demiryaran mahkemedeki savunmasında, Tuğçe Demiryaran ile 5 yıllık evli olduklarını söyleyerek, “3 yaşında oğlumuz vardır. 2019 Haziran ayında eşimle bir sebepten dolayı tartışmıştık. Bunun üzerine annemin evine yerleştim. Yaklaşık 3-4 ay ayrı yaşadık. Daha sonraki süreçte eşimle barışmaya karar verdik” dedi.







"Eşim hareketsiz vaziyette yerde yatıyordu"

Bir süre sonra eşinin kendisini aldattığını öğrendiğini ve aralarında güven sorunu olduğunu öne süren Demiryaran, olay günü de bu konuda tartıştıklarını belirterek, “Bir anda koltukta oturan eşimin boğazını sıkmaya başladım. Eşimin boğazını sıkarken üzerimde taşıdığım bıçağı çıkararak eşimin boğazını sıktığım bileğimi kesmeye başladım. Çünkü eşimin öleceğini düşündüm ve o an ben de ölmek istedim. Elimden kan gelmeye başlayınca eşimin boğazını bıraktım. Eşim hareketsiz vaziyette yerde yatıyordu. Polisi arayarak, ‘karımı öldürdüm’ dedim. Polislere teslim oldum” diye konuştu.







“Cezai sorumluluğu tam”

Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın son celsesine tutuklu sanık Turan Demiryaran cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi(SEGBİS) ile bağlandı. Mahkeme Başkanı akıl sağlığının tespiti için Adli Tıp Kurumu’ndan istenen raporun geldiğini belirtti. Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulu tarafından hazırlanan raporda, sanıkta herhangi bir akıl hastalığı ve zeka geriliği saptanmadığı belirtilerek, “Sanık Turan Demiryaran’ın 15 Ocak 2020 tarihinde işlediği suça karşı cezai sorumluluğunun tam olduğu oy birliği ile mütalaa olunur” denildi. Mahkeme heyeti, rapora karşı beyanda bulunmaları için avukatlara süre vererek duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için ertelendi. Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın son celsesine tutuklu sanık Turan Demiryaran cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi(SEGBİS) ile bağlandı. Mahkeme Başkanı akıl sağlığının tespiti için Adli Tıp Kurumu’ndan istenen raporun geldiğini belirtti. Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulu tarafından hazırlanan raporda, sanıkta herhangi bir akıl hastalığı ve zeka geriliği saptanmadığı belirtilerek, “Sanık Turan Demiryaran’ın 15 Ocak 2020 tarihinde işlediği suça karşı cezai sorumluluğunun tam olduğu oy birliği ile mütalaa olunur” denildi. Mahkeme heyeti, rapora karşı beyanda bulunmaları için avukatlara süre vererek duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.