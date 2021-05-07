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Profesör Murat Ferman özür diledi! Enflasyonu özürlü çocuğa benzetmişti

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Beykent Üniversitesi Rektörü Prof. Murat Ferman, enflasyon için, 'ailenin özürlü çocuğu gibi' benzetmesi yapmıştı. Ferman, gelen tepkilerin ardından özür diledi.

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Beykent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Ferman katıldığı EKOTÜRK canlı yayınında engelli çocuklara benzeterek, "Ailenin özürlü çocuğu gibi idare ediyoruz... Herkes bir şekilde yararlanıyor ondan." dedi.

Murat Ferman, EKOTÜRK canlı yayınında şunları söylemişti:

 "Çok şikâyet ediyoruz, ‘geceleri bağırıp çağırıyor, huzur bırakmadı, komşularla tartışıyoruz’ diyoruz ama aslında çocukcağız hayatımızın bir parçası. Onun sayesinde özellikli yerlere girebiliyoruz, indirimli kartı alıyoruz, çocuk parası alıyoruz, hak etmediğimiz şeylere ulaşıyoruz" diye konuşan Ferman, "Enflasyon böyle bir şey, enflasyonun suç ortağıyız."

Murat Ferman özür diledi 

Tepki çeken benzetmesine gelen tepkilerin ardından Prof. Murat Ferman özür diledi. Ferman şunları kaydetti:

"Özel gereksinimli evlatlarımızın ailelerini rencide edebilecek bu ifadelerimden sonra pişmanlık ve samimiyetle özürlerimi talep ediyorum."

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