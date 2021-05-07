BIST 1.433
DOLAR 8,28
EURO 10,01
ALTIN 485,28
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Bayramın Bereketi Cepte Şok’la Kapında
ADV Ramazan'da umut var

Acı haber geldi! Bursa'da 16 yaşındaki genç feci şekilde can verdi!

İhlas Haber Ajansı

BURSA'da meydana gelen kazada kamyonetin altında sürüklenen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Abone ol

Kaza dün Kemalpaşa Mahallesi Bahçeler sokak üzerinde meydana geldi.Cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü Fatih T. yönetimindeki 16 P 4543 plakalı kamyonet, ara sokaktan aniden çıkan sürücü Serhat Nasip(16) yönetimindeki tescilsiz motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü kamyonetin altında sürüklendi.
Kaza sonucu motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve yoğun bakımda tedavi altına alınan genç 10 saat sonra hayatını kaybetti. Savcılık kazayla ilgili soruşturma başlattı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Avrupa'dan geliyordu Düzce'de üretmeye başladı! Sipariş yağıyor Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Celta Vigo'dan Radamel Falcao'ya kanca! 2,5 milyon euro yeter
Anneler Günü için süper fırsatlar!
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den flaş F-35 mesajı ABD ile diyalog başlayacak
Kayseri'de komşusunu 'elim kaşınıyor' diye tehdit eden kişiye 5 ay hapis ve para cezası
Bakan Mustafa Varank destek teşvik ve hibenin tek çatı altında toplandığı siteyi anlattı
Eskişehir'de çeşmeler sarı aktı! İçme suyu şebekesine zirai ilaç karışınca 2 kişi zehirlendi
Bakan Bekir Pakdemirli duyurdu! Üreticilere bayram öncesi destek ödemesi yapılacak
Yıllar sonra Afrin'e döndü her şeyi bir bir anlattı
Galatasaray-Beşiktaş rekabetinde 349. randevu
Kocaeli'den acı haber! Koronavirüse yakalanan sağlık çalışanı öldü
Yorumlar