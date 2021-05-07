Avrupa'dan geliyordu Düzce'de üretmeye başladı! Sipariş yağıyor
Türkiye'nin dört bir yanında kullanılan ve Hollanda'dan ithal edilen süs ağaçları artık Düzce'de üretiliyor.
Yıllardır Hollanda’dan sipariş edilerek yol kenarlarına dikimi yapılan, dış mekanlarda güzel görüntüler oluşturan süs ağaçları Düzce’nin verimli topraklarında yetiştiriliyor. İthal edilmesi sonucu maddi kayıpların önüne geçen Düzceli yetiştiriciler, yıllık 500 bin süs ağacını yetiştirerek, Türkiye’nin dört bir yanına dağıtıyor.
Düzce’nin Yeni Taşköprü köyünde yaşayan fidan üreticisi Salim Çelik, çevreyi güzelleştirmek için peyzaj işlerinde kullanılan süs bitkilerini ailesiyle birlikte kendilerine ait arazide yetiştirmeye başladıklarını, bu sayede Türkiye’nin kısa bir süre önce alımında Hollanda’ya ihtiyaç duyduğu bitkileri artık ithal etmeye gerek kalmadığını belirtti.
8 yıl önce Hollanda’dan aldığı süs bitkilerinin fidan üretimine başladıklarını anlatan Çelik "Bu bitkilerimiz dış budak, 5 çeşit. Bu türler, 8 yıl önce Hollanda'dan ülkemize geliyordu. Üreticiler olarak, Adapazarı'ndan ithal fidan getirenlerden kalemini aldık ve Düzce'de üretmeye başladık." dedi.
Sözlerinin devamında Çelik "Türkiye’ye de veriyoruz. Bu bitkiler Hollanda menşeili yani orada yetişiyordu. Yıllık yaklaşık olarak 100 bin ya da 150 bin üretim oluyor. Sadece bizim köyümüzde 500 bin süs bitkisi üretimi var" ifadelerini kullandı.