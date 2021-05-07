Avrupa'dan geliyordu Düzce'de üretmeye başladı! Sipariş yağıyor

Sözlerinin devamında Çelik "Türkiye’ye de veriyoruz. Bu bitkiler Hollanda menşeili yani orada yetişiyordu. Yıllık yaklaşık olarak 100 bin ya da 150 bin üretim oluyor. Sadece bizim köyümüzde 500 bin süs bitkisi üretimi var" ifadelerini kullandı.