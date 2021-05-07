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Celta Vigo'dan Radamel Falcao'ya kanca! 2,5 milyon euro yeter

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Celta Vigo, Radamel Falcao'nun transferi için devreye girdi ve bu transfer için 2.5 milyon euroluk bonservis bedelinin de yeterli olacağını düşünüyor.

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Galatasaray'ın, önümüzdeki sezonun kadrosunda özellikle maliyeti nedeniyle düşünmediği Falcao'ya Celta Vigo'nun talip olduğu belirtildi. Kadro maliyetini düşürmek zorunda olan Galatasaray'dan yıllık 5 milyon euroya yakın ücret alan Falcao'nun menajeri Jorge Mendes aracılığıyla kulüp arayışında olduğu belirtildi.

İspanyol basını Celta Vigo'da başkan Carlos Mourino ile Sportif Direktör Felipe Minambres önderliğinde Falcao'nun Galatasaray'dan transferi için çalışmalara başlanacağı belirtildi.

2,5 milyon euro bonservis
2022'de sözleşmesi bitecek olan Falcao'nun yeniden İspanya'da oynamak istemesinin ve Arjantinli teknik adam Chacho Coudet'in Falcao transferinde Celta'nın elini güçlendirdiği ifade edilirken Kolombiyalı isme 2,5 milyon euro bonservisin de yeterli olabileceği kaydedildi.

Galatasaray'da bu sezon sakatlıklarla boğuşan Radamel Falcao çıktığı 17 maçta 8 gol 2 asist üretti.

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