PKK'ya bir pençe daha atıldı! 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK hedeflerine yönelik başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarıyla ilgili son dakika gelişmesini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Irak'ın kuzeyinde Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları bölgesinde 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi, toplam sayı 72 oldu." ifadelerine yer verildi.