BIST 1.433
DOLAR 8,28
EURO 10,01
ALTIN 485,28
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Bayramın Bereketi Cepte Şok’la Kapında
ADV Ramazan'da umut var

PKK'ya bir pençe daha atıldı! 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Abone ol

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK hedeflerine yönelik başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarıyla ilgili son dakika gelişmesini duyurdu. 

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Irak'ın kuzeyinde Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları bölgesinde 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi, toplam sayı 72 oldu." ifadelerine yer verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
İHH’nın Ramazan yardımları Lübnan’da
Anneler Günü için süper fırsatlar!
Türk müteahhitlerden Libya'ya çıkarma 10 milyarlarca dolarlık yeni projeler
Fenerbahçe'nin 'kural hatası' başvurusuna TFF'den ret
İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi yürürlükte! Süpermarket ve zincir marketlerde hangi ürünlerin satışı yasak?
Esenyurt'ta polis kılığına girip evde arama bahanesiyle Ugandalıları soydular
'Türkiye'ye düşebilir' deniliyor! Ürküten gelişmeyle ilgili Çin'den ilk açıklama
Fenerbahçe için David Luiz iddiası! İngilizler duyurdu
TFF 1. Lig'de son haftanın hakemleri açıklandı
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonu 8 şüpheli yakalandı
Yorumlar