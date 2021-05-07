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'Türkiye'ye düşebilir' deniliyor! Ürküten gelişmeyle ilgili Çin'den ilk açıklama

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Birkaç gün içinde Dünya'ya düşmesi beklenen ait roket parçalarına ilişkin açıklama yapan Çin Dışişleri, durumun fazla abartılmaması gerektiğini söyledi.

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İlk uzay istasyonunu kurmak için 29 Nisan'da uzaya yolladığı Long March- 5B Y2 roketinin gövdesinin kontrolsüzce Dünya'ya düşüyor olmasıyla ilgili Çin sessizliğini bozdu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, roketin parçalarının büyük bölümünün atmosfere girdikten sonra yanıp parçalanacağını ve yerleşim yerlerine zarar vermesi ihtimalinin çok düşük olduğunu açıkladı.

Uzayda söz sahibi diğer ülkelerden de yeni açıklamalar yapıldı. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, gazetecilere verdiği demeçte, 'birçok şeyi yapma kapasiteleri olduğunu' ama parçalarının birkaç gün içinde Dünya'ya düşmesi beklenen roket gövdesini vurmayı planlamadıklarını söyledi. ABD, parçaların yerleşim yerleri dışındaki bir bölgeye düşmesini ve kimsenin zarar görmemesini umuyor.

Rus uzay ajansı Roscosmos'un başkanı Dmitriy Rogozin de yakından takip ettikleri roket parçalarının düşebileceği muhtemel alanı gösteren bir harita paylaştı.

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