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Bilecik'te tarlada bir anda oluştu halk paniğe kapıldı: Gördüğümüzde şaşırdık

İhlas Haber Ajansı
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BİLECİK'te bir tarlada oluşan yaklaşık 10 metre derinliğinde, 1 metre genişliğindeki obru

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Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Revnak (Fındıkoluk) köyünde oluşan ve obruğu andıran 10 metre derinliğindeki çukur, köyde yaşayan vatandaşlar arasında endişeye neden oldu. Köyün yaklaşık 2 kilometre dışındaki bir tarlada traktör geçtiği esnada bir anda yaşanan göçük sonucu oluşan çukur, olayı birebir yaşayan vatandaşta kısa süreli paniğe neden oldu. Traktörünü ileriye park ederek vatandaş, yaklaşık 8-10 metre derinliğindeki çukuru görünce durumu köy muhtarıma bildirdi.

Revnak Köyü Muhtarı Hayrettin Kuş, çukuru gördüklerinde şaşırdıklarını, ilk başta definecilerin define aramak için açmış oldukları bir çukur olabileceğini düşündüklerini söyledi. Ancak daha sonra oluşan çukuru inceleyince bu ihtimalin zayıf olduğunu anladıklarını aktardı. Muhtar Hayrettin Kuş yaptığı açıklamada, “Köyümüz rakım olarak yüksek bir köy, altından yeraltı suları geçtiği için obruk oluştuğunu düşünüyoruz. Konuyu yetkililere bildirdik. Uzmanlar incelemede bulunursa nasıl oluştuğunu öğrenmiş olacağız” dedi.

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