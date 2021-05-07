Hakkari'de görenler şaştı kaldı! Yine bir ilke imza attı: Önemli bir mesajım var
Sanatçı Aydın Aydın, Hakkari’de giydiği arı kostümüyle yine bir ilke imza attı.
Aydın Aydın yine bir ilke imza atarak, arı kostümüyle sevenlerinin karşısına çıktı. Dağ, bayır, dere, yayla gezerek 8 Mayıs gününün "Dünya Helalleşme Günü" olarak ilan edilmesi çağrısında bulunan Hakkârili sanatçı Aydın Aydın, bu sefer de arı kostümünü giyerek arı ölümlerine dikkat çekmek için bütün canlılarla helalleşerek insanlara mesaj verdi.
Hakkâri’de arı ölümlerine dikkat çekmek için arı kostümü giyen sanatçı Aydın Aydın, arı ölümlerine dikkat çekmek için kameraların karşısına geçti.
"Hakkari’den bütün dünyaya önemli bir mesajım var" diyen sanatçı Aydın Aydın, "Ölmeden helalleşelim istiyorum" diyerek "8 Mayıs’ı Dünya Helalleşme Günü ilan ediyorum" dedi.
Arı kostümüyle helalleşme ve arı ölümlerine dikkat çeken sanatçı Aydın Aydın, “Canlılarla bir araya gelerek helalleşti. 8 Mayıs 2020 günü Dünya Helalleşme Günü ilan ettim. Bu yıl ikincisini kutluyoruz. Ölmeden helalleşelim. " diye konuştu.