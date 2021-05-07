Hakkari'de görenler şaştı kaldı! Yine bir ilke imza attı: Önemli bir mesajım var

Aydın Aydın yine bir ilke imza atarak, arı kostümüyle sevenlerinin karşısına çıktı. Dağ, bayır, dere, yayla gezerek 8 Mayıs gününün "Dünya Helalleşme Günü" olarak ilan edilmesi çağrısında bulunan Hakkârili sanatçı Aydın Aydın, bu sefer de arı kostümünü giyerek arı ölümlerine dikkat çekmek için bütün canlılarla helalleşerek insanlara mesaj verdi.