BIST 1.433
DOLAR 8,29
EURO 10,02
ALTIN 485,44
HABER /  GÜNCEL
ADV Bayramın Bereketi Cepte Şok’la Kapında
ADV Ramazan'da umut var

Tolga Ağar'dan Sedat Peker'in 'tecavüz' suçlamasına cevap! Uzaktan yakından ilgim yok

AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, Sedat Peker'in kendisine yönelik iftiralarını şiddetle reddettiğini, konunun şahsı ile ilgili uzaktan veya yakından hiç bir ilgisi bulunmadığını, hukuki işlemleri başlatacağını açıkladı.

Abone ol

Sedat Peker'in dün sosyal medya hesapları üzerinden yayınladığı videoda, Elazığ'da bir yerel televizyonda muhabirlik yapan Kazakistan uyruklu Yeldana Kaharman'ın Tolga Ağar'ın tecavüzüne uğradığı iddiasıyla jandarmaya sığındıktan sonra evinde ölü bulunduğunu iddia etmişti. Jandarma Genel Komutanlığı, bu iddiayı yalanlarken, bugün de AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar konuştu. Yeldana Kaharman'ı tanımadığını belirten Milletvekili Ağır, Sedat Peker hakkında da ayrıca hukuki işlem başlatacağını söyledi. Milletvekili Tolga Ağar açıklamasında şunları dile getirdi:

- Uzun süredir yurtdışında kaçak yaşadığı anlaşılan suç örgütü mensubu S.P. isimli kişi tarafından şahsıma yönelik iftiraları şiddetle reddediyorum. Hangi karanlık hesaplar için bu şeref ve itibar suikastına giriştiğinin açığa çıkması için hukuki işlemleri başlatacağım.

- Şaibe yaparak, ima yoluyla beni suçlamaya çalıştığı adı geçen gazeteciyi tanımam. Konu adli makamlarca soruşturulmuş ve hukuki süreç tamamlanmıştır. Konunun şahsımla uzaktan yakından ilgisi bulunmamaktadır.

- Buradaki kurnazlık, siyasi husumet içerisinde olunan çevrelerin iftirasına destek vereceği ümididir. Daha düne kadar kendisine hakaret ederek itibarsız şahıs muamelesi yapanların, amaç siyasette malzeme olarak kullanma olunca, konu ile ilgili hiçbir araştırma, soruşturma lüzumu görmeksizin, hevesle üzerine atlamalarını derin bir üzüntü ile karşılıyorum.

- Kendi siyasi hesaplarına suç örgütü mensubunun beyanlarını dayanak yapmaya çalışanları kamuoyu vicdanına havale ediyorum. Türkiye’de herkes herkesi tanır, bilir ve değerlendirir. 'Tezyif müzeyyifin kadri ile mütenasiptir' yani 'Hakaret, hakaret edenin gücü ve kişiliği ile orantılıdır' kamuoyuna saygılarımla sunarım...

İlgili Haberler
Abdurrahman Dilipak: Sedat Peker’in açıklamaları Wikileaks’dan daha beter vurdu Sedat Peker videolu ifşalara başladı! Mehmet Ağar ve oğlu Tolga Ağar iddiası olay
ÖNCEKİ HABERLER
Abdurrahim Albayrak, Galatasaray'a başkan adayı olacak mı?
Anneler Günü için süper fırsatlar!
Ümit Özdağ'ın yeni partisinin kuruluş tarihi belli oldu! İsmi de belli
El ve ayaklarda uyuşma B vitamini eksikliğine işaret edebilir
Fiat ticari araçlarda mayıs ayına özel sıfır faizli kampanya
Son ayların en yüksek seviyesi! Altın yatırımcısı dikkat fiyatlar yükseliyor
Ekrem İmamoğlu'nu CİMER'e şikayet eden Ufku Akçekaya! Nedeni ortaya çıktı
Osmaniye'de aracın camına not bırakıp gitti! Hemen yardım istedi
Akıllı telefonlardaki pil ömrü 4 güne çıkıyor! IBM, dünyanın ilk 2 nanometrelik işlemcisini üretti
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan hakkında 'terör savcılığı'na suç duyurusu! 'Tutuklansın' TT oldu
Yorumlar 3 yorum