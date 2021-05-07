Galatasaray’da seçim kararının iptali sonrasında camiada hareketli saatler yaşanıyor. Mustafa Cengiz'in kararı sonrası gözler Abdurrahim Albayrak'ta. Abdurrahim Albayrak, Galatasaray'a başkan adayı olacak mı? İşte detaylar...

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Galatasaray’da seçim kararının iptali sonrasında camiada hareketli saatler yaşanırken, başkan Mustafa Cengiz de aday olup olmayacağı ile ilgili kararını sosyal medyadan açıkladı. Cengiz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Galatasaray Spor Kulübü'nün yapılacak ilk seziminde bu şartlarda aday olmayacağımı sevgili Galatasaray camiasına saygılarımla bildiririm" açıklamasını yaptı. Cengiz’in liste yapmakta zorlandığı için aday olmamaya karar verdiği öne sürüldü.

Albayrak aday olacak mı?

Başkan Mustafa Cengiz’in olağan seçimli genel kurulda aday olmayacağını açıklamasının ardından gözler 2. başkan Abdurrahim Albayrak’a döndü. Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre Cengiz’in aday olması halinde etik gereği kendisine rakip olarak çıkmayacağını dile getiren Albayrak’ın bu gelişme üzerine aday olması ve bugün somut adımlar atması bekleniyor.

Galatasaray'da seçim tarihi önce 29 Mayıs olarak açıklanmış, daha sonra kulüp seçimlerin iptal edildiğini duyurulmuştu.

''Camiamız hiç merak etmesin''

Başkan adaylarının da tepki gösterdiği bu karar sonrası, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ''Camiamız hiç merak etmesin, Kulübümüz Olağan seçimi en geç Haziran ayı içerisinde yapılacaktır'' ifadelerine yer verdi.