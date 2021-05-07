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Ümit Özdağ'ın yeni partisinin kuruluş tarihi belli oldu! İsmi de belli

İyi Parti'den istifa eden Ümit Özdağ'ın yeni partisinin kuruluş tarihi belli oldu. Özdağ, Haziran ayında yeni partisini kuracak. Kurucular kurulu, isim ve tüzük çalışmaları tamamlandı. Parti programında ise son aşamaya geçildi.

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İyi Parti'den istifa eden Ümit Özdağ parti kurma çalışmalarında sona geldi. Yeni partinin kamuoyuyla paylaşılması için önce 19 Mayıs tarihi belirlendi. TRT Haber'de yer alan bilgiye göre, tam kapanma nedeniyle nihai tarih haziran ayına alındı.

Parti programında son aşamaya gelindi

Ümit Özdağ, istifasının ardından 2 aylık süreçte yoğun bir görüşme trafiği gerçekleştirdi. Kurucular kurulunda yer alacak isimler tek tek belirlendi.

Yeni kurulacak partinin programı da artık son aşamada. Tüzük çalışması tamamlandı. Yeni partinin ismi üzerinde de mutabakata varıldı.

Ümit Özdağ'a destek için İyi Parti teşkilatlarından toplu istifalar gelmişti. Partinin kurulması ile gözler olası bir hareketlilik için yeniden İyi Parti'ye çevrilecek.

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