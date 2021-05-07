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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ
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Akıllı telefonlardaki pil ömrü 4 güne çıkıyor! IBM, dünyanın ilk 2 nanometrelik işlemcisini üretti

Dünyanın en büyük bilişim şirketlerinden IBM, 2 nanometrelik mimariye sahip ilk çipi ürettiğini açıkladı. Böylece akıllı telefonlardaki pil ömrü 4 güne kadar çıkabilecek.

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İşlemcilerdeki transistörlerin arasındaki mesafe, ilerleyen teknoloji sayesinde nanometrelere kadar indirildi. Nanometre bir metrenin milyarda birine deniyor.

Günümüzde elektronik ürünlerde kullanılan en yeni işlemcilerde transistörler arasındaki boşluk 7 nanometre seviyesinde.

Dünyanın en büyük bilişim şirketlerinden IBM, 2 nanometrelik mimariye sahip ilk çipi ürettiğini duyurdu.

Yüzde 75 daha az enerji tüketiyor 
ABD merkezli IBM, 2 nanometrelik işlemcilerin mevcut işlemcilerden yüzde 45 daha yüksek performansa sahip olacağını ve onlara kıyasla yüzde 75 daha az enerji tüketeceğini söylüyor.

Şarj ömrü 4 güne çıkacak 
Şirket, yeni işlemcilerle cep telefonlarının enerji tüketiminin dörtte birine ineceğini ve böylece günümüzde çoğu telefonda bir gün civarında olan pil ömrünün dört güne çıkabileceğini belirtiyor.

IBM, yeni teknoloji sayesinde tırnak büyüklüğündeki bir çipe 50 milyon transistör sığdırılabileceğini söylüyor. 2017'de üretilen 5 nanometrelik işlemcilerde bu sayı 30 milyondu.

Piyasadaki 7 nanometrelik işlemcileri ilk olarak 2015'te Intel icat etmiş, AMD'nin bu teknolojiyle üretilmiş Ryzen işlemcilerini tüketicilere ulaştırması 2019'u bulmuştu.

Bu nedenle 2 nanometre mimaride üretilen yeni çiplerin tüketicilerle buluşması birkaç yıl sürebilir.

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