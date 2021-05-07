AK Partili Mustafa Şen'den anket açıklaması! Oyumuz hiçbir zaman yüzde 40'ın altına düşmedi

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, ile anket üzere yaptığı görüşmeyi gündeme getirdi. Selvi, AK Partili Şen'in, "Biz düzenli olarak anket yaptırıyoruz. Ve bizim anketlerimizde AK Parti yüzde 40’ın altına düşmüyor" sözlerini aktardı.

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Selvi, 'Anket mi algı yönetimi mi' başlıklı yazısında, "Kamuoyu araştırmalarını dikkatle takip ederim. Ne yazık ki son dönemde anket firmaları kamuoyunun nabzını tutmaktan ziyade algı operasyonları yapıyorlar" diyerek, AK Partili Mustafa Şen ile yaptığı görüşmeyi aktardı.

"Bir kısım, anketler üzerinden algı operasyonu yapıyor. Aynı isimler 24 Haziran 2018 cumhurbaşkanı seçiminde Erdoğan birinci turda kazanamıyor, ikinci tura kalıyor diyorlardı. Ne oldu? Erdoğan ilk turda kazandı" diyen Şen, şu ifadeleri kullandı:

Şimdi bu arkadaşların hangi sözüne güvenelim, nasıl inanalım? AK Parti yüzde 30’un altına düştü, diyorlar. Peki bunu hangi veriye dayalı olarak yapıyorsun diye sıkıştırdığımızda ise Türkiye’nin toplam nüfusu esas alındığında bu sonuç çıkıyor, diyorlar. Seçmen bazında değil, diyorlar. Biz düzenli olarak anket yaptırıyoruz. Ve bizim anketlerimizde AK Parti yüzde 40’ın altına düşmüyor.

'Toplam nüfus üzerinden anket sonucu açıklamak manipülasyondur'

Biz seçimlerde neyi esas alıyoruz? Bir, sandığa giden seçmenleri esas alıyoruz. İki, seçim sonuçları ise geçerli oylar üzerinden ilan ediliyor. Türkiye’nin nüfusu 83 milyon ama örneğin 57 milyon seçmen varsa bunun hepsi de oy kullanmıyor. Yüzde 80-85’i sandığa giriyorsa, yüzde 10-15’i oy kullanmıyor. Seçim sonuçları ise kullanılan oylar değil, geçerli oylar üzerinden hesaplanıyor. Bu durumda toplam nüfus üzerinden anket sonucu açıklamak, manipülasyondur. Ayrıca öyle açıklasalar dahi gerçek öyle değil. Zira toplam nüfusta bile AK Parti’nin oyları hiçbir zaman yüzde 35’in altına düşmüyor.

'Anketleri yapanlar biraz dışarı çıksın'

Kutuplaşmış toplumlarda kararsız sayısı minimuma iner. Öyle 15’lerde, 20’lerde, 30’larda olmaz. Bu durum arkadaşları yanlışlayan önemli bir veri olarak önümüzde duruyor. Bu anketleri yapanların biraz ofislerinden dışarı çıkıp, seçmenlerin arasında olmaları gerekiyor. Bunu yapanlar bilerek, tasarlayarak ve taammüden gerçekleri öldürüyorlar. Yalan söylüyorlar.