BIST 1.433
DOLAR 8,29
EURO 10,03
ALTIN 485,27
HABER /  POLİTİKA
ADV Bayramın Bereketi Cepte Şok’la Kapında
ADV Ramazan'da umut var

AK Partili Mustafa Şen'den anket açıklaması! Oyumuz hiçbir zaman yüzde 40'ın altına düşmedi

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, ile anket üzere yaptığı görüşmeyi gündeme getirdi. Selvi, AK Partili Şen'in, "Biz düzenli olarak anket yaptırıyoruz. Ve bizim anketlerimizde AK Parti yüzde 40’ın altına düşmüyor" sözlerini aktardı.

Abone ol

Selvi, 'Anket mi algı yönetimi mi' başlıklı yazısında, "Kamuoyu araştırmalarını dikkatle takip ederim. Ne yazık ki son dönemde anket firmaları kamuoyunun nabzını tutmaktan ziyade algı operasyonları yapıyorlar" diyerek, AK Partili Mustafa Şen ile yaptığı görüşmeyi aktardı.

"Bir kısım, anketler üzerinden algı operasyonu yapıyor. Aynı isimler 24 Haziran 2018 cumhurbaşkanı seçiminde Erdoğan birinci turda kazanamıyor, ikinci tura kalıyor diyorlardı. Ne oldu? Erdoğan ilk turda kazandı" diyen Şen, şu ifadeleri kullandı:

Şimdi bu arkadaşların hangi sözüne güvenelim, nasıl inanalım? AK Parti yüzde 30’un altına düştü, diyorlar. Peki bunu hangi veriye dayalı olarak yapıyorsun diye sıkıştırdığımızda ise Türkiye’nin toplam nüfusu esas alındığında bu sonuç çıkıyor, diyorlar. Seçmen bazında değil, diyorlar. Biz düzenli olarak anket yaptırıyoruz. Ve bizim anketlerimizde AK Parti yüzde 40’ın altına düşmüyor.

'Toplam nüfus üzerinden anket sonucu açıklamak manipülasyondur'

Biz seçimlerde neyi esas alıyoruz? Bir, sandığa giden seçmenleri esas alıyoruz. İki, seçim sonuçları ise geçerli oylar üzerinden ilan ediliyor. Türkiye’nin nüfusu 83 milyon ama örneğin 57 milyon seçmen varsa bunun hepsi de oy kullanmıyor. Yüzde 80-85’i sandığa giriyorsa, yüzde 10-15’i oy kullanmıyor. Seçim sonuçları ise kullanılan oylar değil, geçerli oylar üzerinden hesaplanıyor. Bu durumda toplam nüfus üzerinden anket sonucu açıklamak, manipülasyondur. Ayrıca öyle açıklasalar dahi gerçek öyle değil. Zira toplam nüfusta bile AK Parti’nin oyları hiçbir zaman yüzde 35’in altına düşmüyor.

'Anketleri yapanlar biraz dışarı çıksın'

Kutuplaşmış toplumlarda kararsız sayısı minimuma iner. Öyle 15’lerde, 20’lerde, 30’larda olmaz. Bu durum arkadaşları yanlışlayan önemli bir veri olarak önümüzde duruyor. Bu anketleri yapanların biraz ofislerinden dışarı çıkıp, seçmenlerin arasında olmaları gerekiyor. Bunu yapanlar bilerek, tasarlayarak ve taammüden gerçekleri öldürüyorlar. Yalan söylüyorlar.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Metropoll'den bomba anket! İki ittifakın oylarında son durum... AK Parti kongrelerine yoğun tepki Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Süper Lig'de kritik cumartesi! İki takım daha küme düşebilir
Anneler Günü için süper fırsatlar!
Covid-19'la benzer semptom... İkinci kabus Erzincan'da başladı! 7 kişi hastanelik oldu
İstanbul'da vatani görevini yaparken kazada hayatını kaybetti! 44 yıl sonra şehit sayıldı
Erzurum'da kayınpederinin telefonuyla hayatının şokunu yaşadı! Günlerdir...
Ameliyat sonrası covid-19'a yakalandı! Hüseyin Emin Öztürk hayatını kaybetti
Temel Karamollaoğlu: İnsanlık Filistin'de adeta üç maymunu oynuyor
Abdurrahman Dilipak: Sedat Peker’in açıklamaları Wikileaks’dan daha beter vurdu
Denizli'de elleri kan içinde! Çocukluk arkadaşını öldüresiye bıçakladı suçunu itiraf etti
Lüks araç, villa, arazi aldı! İstanbul'da döviz bürosunda milyonluk vurgunu bakın kim yaptı
Yorumlar 39 yorum