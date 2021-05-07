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Temel Karamollaoğlu: İnsanlık Filistin'de adeta üç maymunu oynuyor

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, mübarek Ramazan ayında İsrail’in Filistinlilere yönelik saldırılarına sert tepki gösterdi.

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, mübarek Ramazan ayında İsrail’in Filistinlilere yönelik saldırılarına sert tepki göstererek, “İnsanlık adeta üç maymunu oynuyor! Filistinlilerin gösteri haklarına dahi vahşetle müdahale eden İsrail’e karşı Müslüman ülkeleri acil olarak, üst düzey yaptırımlar uygulamaya davet ediyorum!” dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, soykırımcı ve katliamcı Siyonist İsrailli teröristlerin Filistin’deki eylemleri nedeniyle sert bir yazılı açıklama yaptı. Açıklamada Karamollaoğlu,  İsrail rejiminin 16 yaşındaki bir genci katletmesini sert dille eleştirdi.

“Üst düzey yaptırım uygulamaya davet ediyorum''
Siyonist İsrail’in mübarek Ramazan ayında kanlı katliamlarına aralıksız devam ettiğini belirten Karamollaoğlu, “İnsanlık adeta üç maymunu oynuyor! Bu vahşeti telin ediyor, en sert şekilde lanetliyorum! Filistinlilerin gösteri haklarına dahi vahşetle müdahale eden İsrail’e karşı Müslüman ülkeleri acil olarak, üst düzey yaptırımlar uygulamaya davet ediyorum! 16 yaşında şehit edilen kardeşimize Allah’tan rahmet, mazlum Filistin halkına sabır, metanet ve dayanma gücü diliyorum” ifadelerini kullandı.

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