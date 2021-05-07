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Abdurrahman Dilipak: Sedat Peker’in açıklamaları Wikileaks’dan daha beter vurdu

Sedat Peker'in şok açıklamaları gündeme bomba gibi düştü. Yazar Abdurrahman Dilipak, Peker'i kaleme aldığı yazısında "Bu işten Sermaye, siyaset, bürokrasi, STK’lar, Media herkes payına düşeni alır." iddiasında bulundu. 

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Organize suç örgütü iddiasıyla İstanbul merkezli 5 ilde 121 adrese yapılan operasyonlar ve gözaltılar sonrası video çeken Sedat Peker'in açıklamaları gündeme oturdu. 

Mehmet Ağar ve oğlu Tolga Ağar'a yönelik şok suçlamalar yönelten Peker, Peker, "Mehmet Ağar'ın oğlunu tecavüzden şikâyet eden kadın ertesi gün ölü bulundu" iddiasında bulundu. Peker, operasyonların arkasında Mehmet Ağar ve pelikancıların olduğunu savundu.  

Peker'in deprem etkisine yol açan sözleri, köşe yazarlarının da gündemindeydi. Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, “suç örgütü elebaşı” olarak aranan Sedat Peker’in yaptığı açıklamaları köşesine taşıdı. Dilipak, “Şimdi tevbe zamanıdır” başlıklı köşe yazısında “Peker’in açıklamaları Wikileaks’dan daha beter vurdu” dedi ve devamında şu ifadeleri kullandı:

"Bu iş yargıya da uzanır, akademiye de, dahasını da söyleyeyim Cemaat yapılarından bazılarına da ulaşır"

"Bu süreç Ankara’yı da vurur. Bu işten sadece  AK Parti değil, diğer partiler de payını alır. Bu işten Sermaye, siyaset, bürokrasi, STK’lar, Media herkes payına düşeni alır. Mafia deyip geçmeyin. Bu iş yargıya da uzanır, akademiye de, dahasını da söyleyeyim Cemaat yapılarından bazılarına da ulaşır. Cemaat denen yapılar içinde yer alan bazı gruplar eskiden beri uluslararası istihbarat örgütleri, derin yapılarla hep kol kolaydılar.

Bazılarını zaten doğrudan uluslararası istihbarat örgütleri ya da derin devlet kendisi örgütlemişti. FETÖ uluslararası örgütlere örnek, Kalkancı tarikatı ise bizim yerli ve milli derin devletimizin eseri. Kalkancı tarikatının aktörleri arasında yer alan önemli isimler bugün bazı siyasi partilerimizin tepesinde, kimi bakanlık koltuğunda oturmuyor mu? Ve işleri üzerini örttükçe bu işler perde gerisinde büyüyüp gelişiyorlar.

Bakın, bu işlerin zamanında önünü almazsanız, sonra onlar sizin önünüzü alır. Onlar maske takıp en yakınlarınıza, hatta ailenize el uzatırlar. Onlarla sıcak ilişkiler kurarlar. Beklentileriniz, korkularınız, meziyetleriniz, riskleriniz, ilişkileriniz not edildikten sonra mahremlerinize ulaşmak zor değildir. Bir adım sonrası onların tuzağına düşersiniz."

Dilipak'ın yazısının tamamı için tıklayın

ABD'nin gizli yazışmaları deşifre olmuştu

Julian Assange önderliğindeki WikiLeaks organizasyonu, ABD Dışişleri Bakanlığı ve dünya genelindeki ABD büyükelçilikleri arasındaki ayrıntılı yazışmalardan oluşan 251.287 gizli belgenin bir önbelleğini elde etti ve belgeleri yayınladı. Yayınladığı gizli belgelerle ABD'nin başrolde olduğu çok sayıda uluslararası skandalı ortaya çıkaran WikiLeaks sitesi, 13 yılda uluslararası gündemi belirleyen manşetlere imza attı. WikiLeaks'in ABD'ye ait gizli bilgileri, o dönem ABD ordusunda görevli olan istihbarat analisti Bradley Manning'den aldığı ortaya çıkarılmıştı.

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