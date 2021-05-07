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5 Avrupa ülkesinden İsrail'e tepki: Yasa dışı yerleşimi durdurun

FRANSA, Almanya, İspanya, İtalya ve İngiltere'den, İsrail'e yasa dışı yerleşim yerlerini genişletmeme çağrısı yapıldı.

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Fransa, Almanya, İspanya, İtalya ve İngiltere'nin ortak yazılı açıklamasında, İsrail'den Har Homa'da 540 yeni konut inşa etme kararından vazgeçmesi ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki yerleşimleri genişletme politikasına son vermesi istendi.

Bu yerleşimlerin uluslararası hukuk açısından gayrimeşru olduğu ve İsrail-Filistin meselesine çözüm bulma perspektifine tehdit oluşturduğu ifade edilen açıklamada, Doğu Kudüs ile Beytüllahim arasındaki Har Homa'da yerleşimlerin genişletilmesi kararının uygulanmasının Kudüs'ün İsrail ve Filistin'in başkenti olma perspektifinin baltalanacağı ve iki taraf arasında güven sağlama çabalarına zarar vereceği aktarıldı.

Taraflara çağrı

Açıklamada, tek taraflı inisiyatif almaktan kaçınma ve iki devletli çözüme yönelik güvenilir diyaloğu yeniden başlatma konusunda taraflara çağrıda bulunuldu.

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