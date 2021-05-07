Fenerbahçe'ye sürpriz teklif! Al Suzuki'yi ver Frey'i

Fenerbahçe, Belçika'da Sint-Truiden forması altında dikkatleri çeken Yuma Suzuki'yi kadrosuna katmak istiyor. Suzuki için devreye girmesiyle Michael Frey'in bu anlaşmaya dahil olabileceği belirtildi.

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Şampiyonluk iddiasını sürdüren Fenerbahçe bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği iddia edilen Japon golcü Yuma Suzuki için kulübü St Truiden'in istediği bonservis bedeli oldu. St Truiden yönetimi Suzuki için 5 milyon euro talep ediyor. Ancak Belçika kulübü Suzuki'nin boşluğunu yine Fenerbahçe'den bu sezon Beveren'e kiralık olarak giden ve başarılı bir sezon geçiren Frey ile doldurmak istiyor.

Al Suzuki'yi ver Frey'i

Beveren'de bu sezon ligde 27 maçta 12 gol atan ve 3 asist yapan Michael Frey'in gelecek sezon da Fenerbahçe'de olması bekleniyor. St Truiden kulübü ise önümüzdeki yıl Suzuki'nin ayrılması halinde Japon golcünün yokluğunu Frey ile kapatmanın planlarını yapıyor.

Mali şartlar kabul edilebilir seviyede

Fenerbahçe, St.Truiden'in kafasını, 4.5 milyon euro +1 milyon euro'luk bonus ve toplamda 5.5 milyon Euro'luk teklifle karıştırdı. St.Truiden, Japon yıldız için 6 milyon Euro istiyordu. Ancak Fenerbahçe'nin sunduğu mali şartlar kabul edilebilir seviyede. Belçika basını, Suzuki'nin Türkiye Ligi'ne gitmeyi kabul etmesi durumunda transferin gerçekleşeceğini ifade ediyor.