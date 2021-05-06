Elon Musk'ın Starlink uyduları Türkiye'nin birçok ilinde görüldü

Türkiye'nin çeşitli noktalarından akşam saatlerinde gökyüzünde sıralı bir şekilde 100'ün üzerinde ışık görüntülendi. İstanbul'dan da net bir şekilde görülen ışıkların Elon Musk'ın sahibi oldu SpaceX'in uzaya gönderdiği ve Starlink adı verilen uydulara ait olduğu düşünülüyor.

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Akşam saatlerinde Türkiye'nin çeşitli noktalarında gökyüzünde sıralı bir şekilde 100'ün üzerinde ışık görüntülendi.

İstanbul'da da gökyüzünde beliren sıralı ışıklar görenleri hayrete düşürdü. Gökyüzündeki ne olduğu belirlenemeyen ışıklar kısa sürede sosyal medyanın gündemine düşerken; ışıkları gören vatandaşlar, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Işık huzmelerinin bir yıl önce de Türkiye'de görülen, Elon Musk'un sahibi oldu SpaceX'in uzaya gönderdiği ve Starlink adı verilen uydulara ait olduğu düşünülüyor.