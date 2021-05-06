Özgür Demirtaş'tan Kavcıoğlu'na sert sözler

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, politika faizini sabit tutan ve değişikliğe gitmeyen Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nu eleştirdi. Demirtaş, Kavcıoğlu'nun hakkında manşet attırdığı Naci Ağbal'ın faizini indiremediğini söyledi.

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Ekonomist Özgür Demirtaş, Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası Şahap Kavcıoğlu'na seslendi. "Faiz enflasyonun sebebidir" görüşünün vasat ve ciddiyetsiz olduğunu iddia eden Demirtaş, bir kez daha "Madem öyle faizleri 10 puan indirin" diye seslendi.

Özgür Demirtaş, politika faizini yüzde 19'da sabit tutma kararı sonrası Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'na yüklendi. Demirtaş, twitter hesabından yaptığı paylaşımda Naci Ağbal'ın faizleri indirmiyor diye hedefe konduğunu ve Kavcıoğlu'nun Ağbal'a "Sen kimsin" diyerek başlık attırdığını iddia etti.

Ağbal'ın faizinden indiremedi

Şahap Kavcıoğlu'nun bugün aldığı faiz kararıyla Ağbal'ın politikasına devam ettiğini ve faizi indiremediğini söyleyen Demirtaş, bilimin ideoloji dinlemediğini ifade etti. Demirtaş, Kavcıoğlu'na bir kez daha "Madem öyle faizleri 10 puan indirin" diye seslendi.

İşte Demirtaş'ın o tweeti;

“Faiz enflasyonun Sebebidir” gibi ciddiyetsiz, vasat bir görüşe karşı: Eğer bu görüşünüze güveniyorsanız HODRİ MEYDAN indirin faizleri 10 puan demiştim. Ağbal görevden alınalı 2 ay oldu. Ama çıt yok. Demek ki kendi dediklerine kendileri de inanmıyor! İnanıyorsanız hodri meydan."