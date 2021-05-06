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Türkiye 6 Mayıs 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

ADV Ramazan bereketini paylaşan tüm kalplere hilal olsun Türkiye

TÜRKİYE'de son 24 saatte 253 bin 382 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 22 bin 388 kişinin testi pozitif çıktı, 304 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 4 milyon 977 bin 982, can kaybı 42 bin 187 oldu.

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Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 6 Mayıs 2021 Perşembe günü verilerine göre; son 24 saatte 253 bin 382 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 22 bin 388 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 2 bin 401 olarak kayda geçti.

Geride bıraktığımız günde 304 kişi hayatını kaybetti, 37 bin 298 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşen sayısı 4 milyon 626 bin 799'a çıktı.

Toplam test sayısı 48 milyon 712 bin 606'ya ulaşırken; vaka sayısı 4 milyon 977 bin 982, vefat sayısı 42 bin 187, ağır hasta sayısı 3 bin 378 oldu.

Haftalık verilere göre; bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3.2, yatak doluluk oranı yüzde 53.1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68.2, ventilatör doluluk oranı yüzde 33.8, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99.9 olarak gerçekleşti.

Önceki gün yayınlanan veriler:

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