BIST 1.428
DOLAR 8,29
EURO 10,01
ALTIN 483,57
HABER /  SPOR  /  GALATASARAY
ADV Ramazan'da umut var
ADV Ramazan bereketini paylaşan tüm kalplere hilal olsun Türkiye

Mustafa Cengiz başkan adayı olmayacak

Galatasaray'da 29 Mayıs'ta yapılması planlanan başkanlık seçiminin iptal edilmesi camia içinde infial yaratmıştı. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz bugün yaptığı açıklamada, önümüzdeki olağan seçimli genel kurulda başkan adayı olmayacağını duyurdu.

Abone ol

Öğlen saatlerinde kulüp binasında yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz sürpriz bir karar aldı. Cengiz, Haziran ayında yapılması planlanan başkanlık seçiminde aday olmayacağını duyurdu.

Cengiz'in açıklaması
Mustafa Cengiz kararını duyurduğu açıklamasında, "Galatasaray Spor Kulübü'nün yapılacak ilk seçiminde bu şartlarda aday olmayacağımı sevgili Galatasaray camiasına saygıyla bildiririm" ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Firari Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'den ilk kare
Anneler Günü için süper fırsatlar!
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli neden Habertürk'ü izlemiyor?
CHP'de 650 milyon lira nerede istifası! CHP'den karşı açıklama geldi
Kastamonu'da 6 kardeşin evleri küle dönmüştü! Nedeni belli oldu
TUSAŞ başarısına yeni bir kilometre taşını daha ekledi 200. teslimat gerçekleşti
Mustafa Cengiz kararını verdi: Başkanlık seçiminde aday olmayacak
Samsun'da hastanede rezalet! Genç kadına tecavüz eden hasta bakıcı hapsi boyladı
Emekliliğini isteyen Gaziantep Emniyet Müdürü Zeybek'le ilgili çarpıcı ayrıntılar ortaya çıktı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 5 Mayıs'ta paylaştığım grafikte il adları yanlış yerleştirilmiştir
Yorumlar 2 yorum