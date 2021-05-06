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Mustafa Cengiz başkan adayı olmayacak
Galatasaray'da 29 Mayıs'ta yapılması planlanan başkanlık seçiminin iptal edilmesi camia içinde infial yaratmıştı. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz bugün yaptığı açıklamada, önümüzdeki olağan seçimli genel kurulda başkan adayı olmayacağını duyurdu.Abone ol
Öğlen saatlerinde kulüp binasında yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz sürpriz bir karar aldı. Cengiz, Haziran ayında yapılması planlanan başkanlık seçiminde aday olmayacağını duyurdu.
Cengiz'in açıklaması
Mustafa Cengiz kararını duyurduğu açıklamasında, "Galatasaray Spor Kulübü'nün yapılacak ilk seçiminde bu şartlarda aday olmayacağımı sevgili Galatasaray camiasına saygıyla bildiririm" ifadelerini kullandı.