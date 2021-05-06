BIST 1.429
DOLAR 8,31
EURO 10,03
ALTIN 484,56
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Ramazan'da umut var
ADV Ramazan bereketini paylaşan tüm kalplere hilal olsun Türkiye

Samsun'da hastanede rezalet! Genç kadına tecavüz eden hasta bakıcı hapsi boyladı

SAMSUN'da çalıştığı hastanede tedavi gören bir kadın hastaya hastane içinde tecavüz ettiği iddiasıyla yargılandığı mahkemece 20 yıl hapis cezası alan 2 çocuk babası hasta bakıcı, JASAT timi tarafından yakalanıp cezaevine gönderildi.

Abone ol

Olay, İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi'nde bulunan Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde 2014 yılında meydana geldi. İddiaya göre, Sinop'tan olaydan 8 gün önce tedavi için Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne getirilen, olay tarihinde 30 yaşında olan C.K. adlı kadın, memur kadrosunda bulunan ancak hastanede hasta bakıcı olarak görev yapan evli ve 2 çocuk babası C.H.'nin (57) kendisini kapalı hastaların bulunduğu bölüme atmakla tehdit ederek tecavüz ettiğini iddia etti.

Şikayet üzerine polis tarafından gözaltına alınan ve tutuklanan C.H. yargılandığı Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Tahliye sonrası hapis cezası kesinleşti...
Cezaevinden tahliye olduğu öğrenilen C.H.'nin 20 yıl hapis cezası kesinleşince hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Samsun İl Jandarma Komutanlığı JASAT timi ve Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri C.H.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen C.H. adli işlemlerinin ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Emekliliğini isteyen Gaziantep Emniyet Müdürü Zeybek'le ilgili çarpıcı ayrıntılar ortaya çıktı
Anneler Günü için süper fırsatlar!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 5 Mayıs'ta paylaştığım grafikte il adları yanlış yerleştirilmiştir
TRT Genel Müdürü İbrahim Eren’den Radyo Yayıncılığının 94. Yılına Özel Kutlama Mesajı
Anadolu Efes, Ergin Ataman'ın sözleşmesini uzattı
AK Parti Sözcüsü Çelik, Filistinlilerin evlerini gasbeden İsrail'i kınadı
Reklamla parlamıştı! Ünlü şarkıcı Nick Kamen hayatını kaybetti
Aykut Erdoğdu tazminat cezalarını nasıl ödediği belli oldu! CHP'li belediyeleri haraca bağlamış
Sosyal medyadan canlı yayında polislere küfreden TIR sürücüsüne 1 yıl 9 ay hapis cezası
TÜBİTAK Başkanı açıkladı: iki yerli aşı DSÖ listesine girdi
Yorumlar