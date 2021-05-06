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AK Parti Sözcüsü Çelik, Filistinlilerin evlerini gasbeden İsrail'i kınadı

ADV Ramazan bereketini paylaşan tüm kalplere hilal olsun Türkiye

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in, Filistinlilerin evlerini gasbetmesini kınadı.

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Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in, Filistin topraklarını işgal etmeyi sürdürdüğünü ve Filistinlilerin evlerini yine gasbettiğini belirtti.

İsrail'in, yine ramazanda işgale hız verdiğine dikkati çeken Çelik, "Şiddetle kınıyoruz. Gasp, işgal ve zulüm karşısında Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. İnsanların evlerine el koyuyorlar. Eve geliyorlar, 'Burası artık sizin değil' diyorlar. Zorla çıkarıyorlar. Sonra o evi başkasına veriyorlar. Bugün ve bu dünyada oluyor bunlar." ifadesini kullandı.

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