Avrupa’nın en büyük boz ayısıydı Lihtenştayn prensi vurarak öldürdü

Lihtenştayn prensi Emanuel’in Romanya’nın Karpat Dağları’nda yaşayan koruma altındaki bir boz ayıyı vurarak öldürdüğü iddia edildi. 17 yaşındaki Arthur adlı ayının Avrupa’nın en büyük boz ayısı olduğu ve insanların olduğu bölgeye hiçbir zaman yaklaşmadığı belirtildi. Çevre kuruluşları duruma tepki gösterirken Romanya Çevre Bakanlığı ayının vurulmasıyla ilgili soruşturma başlattı.

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Lihtenştayn Kraliyet Ailesi'nden Prens Emanuel, büyük etoburların ganimet avı yasağına aykırı olarak Romanya’daki 17 yaşındaki Arthur adlı ayıyı vurup öldürmekle suçlandı.

Rumen çevre kuruluşu Agent Green ve Avusturyalı sivil toplum kuruluşu VGT yaptıkları açıklamada, Arthur adlı ayının Karpat Dağları'nın koruma altındaki bir bölgesinde Prens Emanuel von und zu Liechtenstein tarafından mart ayında vurulduğunu iddia etti.

Özel onay aldı

STK'lara göre, Avusturya'nın Riegersburg bölgesinde yaşayan prens, Romanya Çevre Bakanlığı tarafından Ojdula'daki çiftliklere zarar veren bir dişi ayıyı vurması için özel onay aldı.

'Yanlış ayıyı öldürdü' açıklaması

Ancak STK'lar, "Prens gerçekte sorunlu ayıyı öldürmedi, ormanın derinliklerinde yaşayan ve hiçbir zaman insanların bulunduğu bölgelere yaklaşmamış bir erkek ayıyı öldürdü." açıklamasını yaptı.

Resmi belgeler var, 7 bin euro ödedi

Associated Press haber ajansı ise Prens Emmanuel’e mart ayında Covasna ilçesinde dört günlük avlanma izni verildiğini ve 13 Mart'ta 17 yaşındaki boz ayıyı öldürdüğünü doğrulayan resmi av belgelerinin olduğunu aktardı. Prensin ayrıca av için 7 bin euro ödediği belirtildi.

Avrupa'nın en büyük ayısıydı: Agent Green'in başkanı Gabriel Paun, Arthur'un 17 yaşında olduğunu, Avrupa Birliği'ndeki bilinen en büyük ayı olduğunu söyledi. Paun, "Prensin köye gelen bir dişi ayıyı, ormanın derinliklerinde var olan en büyük erkekle nasıl karıştırabileceğini merak ediyorum. Prensin sorunu çözmeye gelmediğinin açık olduğunu düşünüyorum.” dedi.

Soruşturma açıldı

Romanya Çevre Bakanı Tánczos Barna, Digi24 haber kanalına yaptığı açıklamada, prens tarafından öldürülen ayının derogasyon kapsamına girip girmediğini belirlemenin "son derece karmaşık" olduğunu, ancak bir soruşturma başlatıldığını söyledi.

Associated Press ise prensin mülküyle bağlantı kurma girişimlerinin başarısız olduğunu açıkladı. İsviçre'nin Blick gazetesi da prensin konu hakkında yorum yapmayacağını söylediğini aktardı.