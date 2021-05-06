Haldun Üstünel 20'li yaşlar akımında Fenerbahçe'ye gönderme yaptı
Galatasaray'ın eski yöneticisi Haldun Üstünel, sosyal medyayı etkisi alan 20'li yaşlar akımına Fenerbahçe'ye gönderme yaparak katıldı.Abone ol
Galatasaray'da görev yaptığı süre boyunca dünyaca ünlü yıldızlara sarı-kırmızılı formayı giydirerek 'Transfer sihirbazı' lakabını alan eski yönetici Haldun Üstünel, Fenerbahçe paylaşımıyla sosyal medyayı salladı.
20'li yaşlar akımına Fenerbahçe'nin 3 yıldızlı logolarının fotoğrafıyla katılan Haldun Üstünel'e sarı-lacivertli taraftarlar tepki gösterdi.
Arda beğendi
Bu paylaşımı gören Galatasaray taraftarları beğeni yağmuruna tuttu. Ayrıca Üstünel'in yaptığı paylaşımı Galatasaray kaptanı Arda Turan'ın da beğenmesi dikkat çekti.