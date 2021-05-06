Haldun Üstünel 20'li yaşlar akımında Fenerbahçe'ye gönderme yaptı

Galatasaray'ın eski yöneticisi Haldun Üstünel, sosyal medyayı etkisi alan 20'li yaşlar akımına Fenerbahçe'ye gönderme yaparak katıldı.

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Galatasaray'da görev yaptığı süre boyunca dünyaca ünlü yıldızlara sarı-kırmızılı formayı giydirerek 'Transfer sihirbazı' lakabını alan eski yönetici Haldun Üstünel, Fenerbahçe paylaşımıyla sosyal medyayı salladı.

20'li yaşlar akımına Fenerbahçe'nin 3 yıldızlı logolarının fotoğrafıyla katılan Haldun Üstünel'e sarı-lacivertli taraftarlar tepki gösterdi.

Arda beğendi

Bu paylaşımı gören Galatasaray taraftarları beğeni yağmuruna tuttu. Ayrıca Üstünel'in yaptığı paylaşımı Galatasaray kaptanı Arda Turan'ın da beğenmesi dikkat çekti.