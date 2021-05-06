BIST 1.431
DOLAR 8,31
EURO 10,04
ALTIN 484,28
HABER /  SPOR
ADV Ramazan'da umut var
ADV Ramazan bereketini paylaşan tüm kalplere hilal olsun Türkiye

Haldun Üstünel 20'li yaşlar akımında Fenerbahçe'ye gönderme yaptı

Galatasaray'ın eski yöneticisi Haldun Üstünel, sosyal medyayı etkisi alan 20'li yaşlar akımına Fenerbahçe'ye gönderme yaparak katıldı.

Abone ol

Galatasaray'da görev yaptığı süre boyunca dünyaca ünlü yıldızlara sarı-kırmızılı formayı giydirerek 'Transfer sihirbazı' lakabını alan eski yönetici Haldun Üstünel, Fenerbahçe paylaşımıyla sosyal medyayı salladı.

20'li yaşlar akımına Fenerbahçe'nin 3 yıldızlı logolarının fotoğrafıyla katılan Haldun Üstünel'e sarı-lacivertli taraftarlar tepki gösterdi.

Arda beğendi
Bu paylaşımı gören Galatasaray taraftarları beğeni yağmuruna tuttu. Ayrıca Üstünel'in yaptığı paylaşımı Galatasaray kaptanı Arda Turan'ın da beğenmesi dikkat çekti.

ÖNCEKİ HABERLER
Abdurrahim Albayrak'tan seçim tarihi açıklaması
Anneler Günü için süper fırsatlar!
AK Partili Bekir Bozdağ: Teklifler yeni anayasa sürecine katkı verecektir
Burak Yılmaz,Fenerbahçe'ye gidecek mi? İşte yanıtı
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Batı ülkelerine gözdağı! Cevapsız bırakmayacağız
Tam kapanma 19 Mayıs sonrasına uzayacak iddiası! Fuat Oktay'dan açıklama geldi
Yeni aldığı otomobille memleketine dönerken Ordu'da kaza yapıp öldü
26 gündür kayıptı! Bingöl'de foseptikte korkunç halde bulundu
Türkiye'de ilk kez Rize-Artvin Havalimanı'nda kullanılacak! 10 katlı bina yüksekliğinde
Netflix yaz döneminde yayınlanacak filmleri açıkladı
Yorumlar