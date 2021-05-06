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ADV Ramazan bereketini paylaşan tüm kalplere hilal olsun Türkiye

Abdurrahim Albayrak'tan seçim tarihi açıklaması

ADV Ramazan bereketini paylaşan tüm kalplere hilal olsun Türkiye

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, iptal edilen seçim kararıyla ilgili konuştu ve "Camiamız hiç merak etmesin, Kulübümüz Olağan seçimi en geç Haziran ayı içerisinde yapılacaktır" dedi.

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Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, kulübün olağan seçimli genel kurul toplantısının en geç haziran ayında yapılacağını bildirdi.

Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Camiamız hiç merak etmesin, kulübümüz olağan seçimi en geç haziran ayı içerisinde yapılacaktır." ifadesini kullandı.

Sarı-kırmızılı kulüpte daha önce 22 Mayıs'ta, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 29 Mayıs'ta yapılacağı açıklanan olağan seçimli genel kurul toplantısı, yönetim tarafından iptal edilmişti.

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