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Tam kapanma 19 Mayıs sonrasına uzayacak iddiası! Fuat Oktay'dan açıklama geldi

17 Mayıs'ta sona erecek olan tam kapanmanın 19 Mayıs bayram tatili sonrasına uzatılacağı iddia edildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Şu anda böyle bir şey gündemimizde yok" dedi.

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17 Mayıs sabah saat 05:00'te sona erecek olan tam kapanmanın 1 hafta daha uzatılacağı iddia edildi. Tam kapanma bir hafta daha uzayacak mı? Merak edilen sorunun yanıtı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan geldi. NTV canlı yayınına konuk olan Oktay şunları söyledi: 

- Şu anda böyle bir şey gündemimizde yok. Kabinede değerlendirilir, sonrasında nihai karar verilir. Kamu ile de paylaşılır bu. Şu anda böyle bir uzatma gündemimizde yok.

- Kapanma süreci net ve şeffaf bir şekilde yürütülüyor. Sağlık Bakanlığımız günlük verileri sürekli paylaşıyor. Salgın dönemini tam kapanmaya girmeden yönetmeye çalıştık. Ekonomik ve sosyal boyutu olduğu için tüm çarkları yürütmeye çalıştık.

- Ramazan'dan önce pik yaşadık. Yoğun bir dönem yaşadık. Bir ilk yarı kapanma ile bazı tedbirler almıştık. Azaltmayı gerçekleştirebilirsek yaz sezonuna girersek çok daha avantajlı şekilde girelim diye tedbirlere başvurmuştuk. Tam kapanmanın gerekli olduğunu gösterdi veriler.

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