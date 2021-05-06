'Balıkçılık sorunu' İngiltere ve Fransa'yı karşı karşıya getirdi

İngiltere, Manş Denizi'nde avlanma konusunda Fransa ile anlaşmazlık nedeniyle Jersey Adası'na iki devriye gemisi gönderiyor. Devriye gemileri Kraliyet Donanmasına ait... Savaş hazırlığına benzer adımların ardından İngiliz medyası da 'silah başına' manşetleri atmaya başladı.

Abone ol

Fransa "İngiltere anlaşmaya uymuyor; misilleme yapacağız" diyerek ultimatom verdi, Boris Johnson Mocron'un restini gördü ve el yükseltti! İngiltere ve Fransa arasında 'balıkçılık' anlaşmazlığı Avrupa'da suları ısıttı, savaş provasını andıran görüntüler yaşandı!

Brexit'le Avrupa Birliği'nden ayrılan İngiltere ile komşusu Fransa arasında ortaya çıkan ilk ciddi sorun bir askeri restleşmeye doğru gidiyor, İngiliz medyası 'silah başına' manşetleri atıyor.

Balıkçılık anlaşmasındaki sorunlar Brexit sonrası ortaya çıkmıştı. Fransa hükümeti, avlanma hakları konusunda anlaşmazlık nedeniyle, İngiltere'ye ait Jersey Adası'nın elektriğini kesmekle tehdit etti. Fransız balıkçı gemilerinin bölgede avlanması için yeni bir ruhsatlandırma sistemi tartışmalara neden oldu. İngiltere yaşanan anlaşmazlıkta gerekirse 'Savaşa hazırız' mesajı vererek topu Fransa'ya attı. İngiltere'nin bu adımı sonrası Fransa'dan gelecek hamle ise merakla bekleniyor...

Fransa Denizcilik Bakanı Annick Girardin de ülkesinin İngiltere'ye 'misilleme' yapmaya hazır olduğunu ve bu savaş hazırlığına benzer adımın karşılığının verileceğini ifade etti.

İngiliz basını, gemilerin İngiltere'ye yaklaşık 85 mil uzaklıktaki adaya perşembe günü varmasının beklendiğini yazarken, Başbakan Boris Johnson'ın Jersey Başbakanı John Le Fondre ve Dışişleri Bakanı Ian Gorst ile görüştüğü ve adaya olan "sarsılmaz desteğinin" altını çizdiği ifade edildi.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Johnson'ın görüşmede Jersey ile Fransa arasında balıkçılık sorununda acilen diyaloğa ihtiyaç olduğunu söylediği belirtildi.

Bir ablukanın tamamen haksız olacağını kaydeden Johnson'ın, önlem olarak İngiltere'nin durumu izlemek için iki devriye gemisi göndereceği, İngiltere ve Jersey hükümetlerinin bu konuda yakın çalışmaya devam edeceğini vurguladığı aktarıldı.

Anlaşmazlık neden çıktı

Ancak Fransız yetkililer, Manş Denizi'ndeki adaların açıklarında balıktutmak için getirilen "yeni teknik tedbirlerin" AB'ye bildirilmediğini, bu nedenle "hükümsüz" olduğunu belirtiyor.

Başbakan Johnson, Fransa'ya 14 mil (22 km) uzaklıktaki Jersey Adası'na "tereddütsüz destek" sözü verdi.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, donanma gemilerinin "ihtiyati tedbir" olarak gönderildiği belirtildi.

Jersey Başbakanı John Le Fondré ve Dışişleri Bakanı Ian Gorst ile görüşen Johnson, Jersey ile Fransa arasındaki "gerilimin dindirilmesi gerektiğini" vurguladı.

AFP haber ajansı, Fransa'nın Normandiya bölgesinin balıkçılıktan sorumlu yetkilisi Dimitri Rogoff'a atfen, Perşembe günü yaklaşık 100 Fransız balıkçı gemisinin protesto amacıyla Jersey limanına yelken açacağını bildirdi.

Rogoff, gemilerin adanın ana limanını bloke etmeye kalkışmayacağını ve öğleden sonra Fransa'ya döneceklerini söyledi.

Fransa tehdit etmişti

Sorun, Jersey'nin, Brexit sonrası imzalanan İngiltere-AB Ticaret Anlaşması kapsamında, kendi sularında avlanmaya devam etmek isteyen Fransız balıkçı teknelerinden, geçmişteki balıkçılık faaliyetlerine dair kanıt sunmalarını istemesiyle başlamıştı.

Bunun üzerine Fransa, Jersey'nin elektriğini kesme, Fransız balıkçılar da adanın limanını ablukaya alma tehdidinde bulunmuştu.

Manş Adaları'ndan olan Jersey'nin elektriğinin yüzde 95'i yaklaşık 14 mil uzaklıktaki Fransa tarafından sağlanıyor. Kendine has bir yönetimi olan ve Kraliçe'nin bir temsilcisi bulunan ada, uluslararası arenada İngiltere tarafından temsil ediliyor.